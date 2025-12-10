W Łęczycy w województwie łódzkim Develey Polska - działające na naszym rynku już od 30 lat - otworzyło nowy zakład. Pracę znalazło tam już 80 osób, a firma planuje jeszcze zwiększyć zatrudnienie. Fabryka, która - jak informuje Portal spożywczy - ma 20 000 metrów kwadratowych i pojemność na 25 tys. palet, w ciągu roku przeszła modernizację.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Develey Polska otworzyło nową fabrykę w Łęczycy.

Zakład powstał w zmodernizowanym obiekcie, gdzie działają już dwie linie produkcyjne, a trzecia jest w trakcie uruchamiania.

Fabryka została zaprojektowana z myślą o dalszej rozbudowie produkcji i logistyki.

Nowe miejsce pracy znalazło około 80 osób, a firma planuje zwiększyć zatrudnienie, przechodząc na system trzyzmianowy.

Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Develey Polska uruchomił zakład w Łęczycy

Develey Polska, jeden z czołowych producentów sosów, ketchupów i musztard, oficjalnie otworzył nowy zakład produkcyjny w Łęczycy w Łódzkiem. Inwestycja jest uznawana za jeden z najważniejszych projektów rozwojowych firmy w ostatnich latach. Jej głównym celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych oraz usprawnienie łańcucha dostaw, co jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku.

Nowa fabryka, jak informują lokalne media oraz m.in. Portal spożywczy, powstała w obiekcie, który przez ponad dekadę pozostawał niewykorzystany. W ciągu zaledwie roku przeszedł on pełną modernizację, a obecnie działają w nim już dwie linie produkcyjne, podczas gdy trzecia jest w fazie rozruchu. Zakład został zaprojektowany z myślą o dalszej rozbudowie - zarówno produkcyjnej, jak i logistycznej.

Nowe miejsca pracy

Jednym z najważniejszych aspektów tej inwestycji jest jej wpływ na lokalny rynek pracy. Już teraz zatrudnienie w nowym zakładzie znalazło około 80 osób z Łęczycy i okolic, a wolne miejsca pracy jeszcze czekają. Pracownicy zasilili działy produkcji, logistyki, kontroli jakości oraz administracji. Wraz z planowaną rozbudową zakładu liczba miejsc pracy będzie systematycznie rosnąć.

W najbliższym czasie planujemy przejść na system trzyzmianowy, dlatego będziemy rekrutować kolejne osoby. Potrzebujemy przede wszystkim pracowników produkcyjnych, operatorów maszyn oraz pracowników wspierających procesy produkcyjne - powiedział portalowi Łęczyca Nasze Miasto Tomasz Lasota, członek zarządu Develey Polska Sp. z o.o.