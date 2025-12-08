Samorząd przejął budynek historycznego dworca kolejowego Sosnowiec Południowy. Miasto zamierza stworzyć tam w przyszłości przestrzeń społeczną dla młodzieży, zachowując funkcję dworcowej poczekalni.

Obszerny, jednopiętrowy gmach dworca jest nieużywany i mocno zniszczony.



Historia tej stacji sięga końca XIX wieku. Obecnie budynek jest całkowicie zamknięty. Wejścia są zastawione, podobnie jest z częścią okien, w niektórych z nich widać kraty.

To miejsce obecnie jedynie straszy. A kiedyś była tu i poczekalnia i kasy - mówi reporterowi RMF FM Marcinowi Buczkowi mieszkanka pobliskiego osiedla.

Kasę i dworcową poczekalnię zamknięto ponad 25 lat temu, a budynek zaczął popadać w ruinę. Teraz ma się to zmienić.

Budynek dworca kolejowego Sosnowiec Południowy należy już do miasta - informuje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Na razie nie ma jeszcze konkretnych dat dotyczących przebudowy, ale wstępnie wiadomo już, jak to miejsce miałoby wyglądać w przyszłości.

Na parterze chcielibyśmy, aby powstała duża, żywa i otwarta przestrzeń, w której znajdzie się miejsce na gastronomię oraz miejsce spotkań, która będzie też pełnić funkcję konferencyjną. Pamiętamy też o podróżnych, na których będzie czekała poczekalnia. Na zewnątrz wybudujemy skatepark oraz pełne zaplecze szatniowo-sanitarne, tworząc funkcjonalne centrum aktywności dla odwiedzających. Na piętrze zaaranżujemy przestrzeń do zabawy oraz zajęć, tu również wygospodarujemy pomieszczenia do spotkań, a także sporą salę wielofunkcyjną i szatnie, które wspierają organizację zajęć i wydarzeń. Poddasze będzie bardziej kameralne, ale również pełniące funkcje potrzebne do lokalnej aktywności. Ciekawostką będzie obserwatorium - wylicza Arkadiusz Chęciński.

W przyszłości miejsce to ma być przeznaczone m.in. dla młodzieży, dlatego plany te zostaną zaprezentowane Młodzieżowej Radzie Miasta Sosnowca.