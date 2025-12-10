Jutro odbędzie się kolejne spotkanie koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę - informują władze Francji. Przywódcy państw spotkają się na wideokonferencji. "Celem rozmów będzie osiągnięcie postępów w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa" - przekazała rzeczniczka francuskiego rządu Maud Bregeon. Z kolei 15 grudnia w Berlinie odbędzie się szczyt europejskich sojuszników Ukrainy.

W spotkaniu w Berlinie będzie uczestniczył m.in. Emmanuel Macron / Tolga Akmen / PAP/EPA

Jutrzejsze spotkanie koalicji chętnych (...) pozwoli na postępy w sprawie gwarancji bezpieczeństwa, które mogą być zaoferowane Ukrainie, i w sprawie ważnego wkładu Amerykanów - powiedziała rzeczniczka. Dodała, że naradzie współprzewodniczyć będą Francja i Wielka Brytania.

Rozmowy będą też dotyczyły kwestii zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz wsparcia finansowego Kijowa.

Pałac Elizejski ze swej strony przekazał, że spotkanie odbędzie się w formacie wideokonferencji w czwartek po południu.



Spotkanie też w Berlinie

Wideokonferencja to nie koniec. Agencja Reutera informuje, że w poniedziałek planowane jest kolejne spotkanie. Tym razem w Berlinie. Chodzi o europejski szczyt sojuszników Ukrainy. Liderzy państw mają "przedyskutować sytuację w Ukrainie".

W stolicy Niemiec z Friedrichem Merzem mają się spotkać m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron oraz brytyjski premier Keir Starmer.

Próba zmiany amerykańsko-rosyjskiego planu

Kraje europejskie wspierające Ukrainę zabiegają o zmodyfikowanie amerykańskiego planu pokojowego dla Kijowa. Na mocy proponowanego przez Waszyngton porozumienia Ukraina musiałaby zaakceptować straty terytorialne w zamian za bliżej nieokreślone gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. Poprzednie spotkanie koalicji chętnych odbyło się w poniedziałek w Londynie.