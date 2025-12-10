Minister infrastruktury ogłosił podwyżkę stawek opłaty paliwowej na 2026 rok o 4 procent. Zmiany obejmą wszystkie rodzaje paliw. Jak nowe stawki przełożą się na ceny? Jak wyliczył reporter RMF FM Igor Skrzypek, w przypadku benzyny będzie to o grosz więcej za każdy litr, a w przypadku diesla o dwa grosze.

/ Shutterstock

Minister infrastruktury podniósł stawki opłaty paliwowej na 2026 rok o 4 proc. dla wszystkich rodzajów paliw.

Opłata za 1000 litrów benzyny silnikowej wzrośnie do 210,29 zł (z 202,20 zł w 2025 roku).

Opłata za 1000 litrów oleju napędowego wyniesie 453,52 zł (wzrost z 436,07 zł).

Dla gazów opłata wzrośnie do 256,75 zł za 1000 kg (z 246,87 zł).

Opłata paliwowa jest jednym ze składników końcowej ceny paliw w Polsce.

Środki z opłaty zasilają m.in. Krajowy Fundusz Drogowy i Fundusz Kolejowy.

Opłata dotyczy producentów i importerów paliw wprowadzających je na rynek krajowy.

Stawki opłaty paliwowej na 2026 rok

W opublikowanym w Monitorze Polskim obwieszczeniu Minister Infrastruktury poinformował o nowych stawkach opłaty paliwowej, które będą obowiązywać od 2026 roku. Wzrost wynosi 4 procent i obejmuje wszystkie rodzaje paliw.

Benzyna silnikowa oraz mieszanki z biokomponentami: 210,29 zł za 1000 litrów (w 2025 r. - 202,20 zł) .

. Olej napędowy i biokomponenty: 453,52 zł za 1000 litrów (w 2025 r. - 436,07 zł) .

. Gazy: 256,75 zł za 1000 kg (w 2025 r. - 246,87 zł).

Podwyżka oznacza, że zarówno producenci, jak i importerzy paliw będą musieli odprowadzić wyższe kwoty do odpowiednich funduszy. Jednak według wyliczeń dziennikarza RMF FM Igora Skrzypka, wzrost będzie nieznaczny. Nie będzie żadnych drastycznych podwyżek cen za tankowanie po nowym roku, a przynajmniej nie z powodu opłaty paliwowej. W przypadku benzyny będzie to o grosz więcej za każdy litr, a w przypadku diesla o dwa grosze - powiedział Skrzypek.

Czym jest opłata paliwowa i kogo dotyczy?

Opłata paliwowa to obowiązkowa należność publicznoprawna, która stanowi jeden ze składników końcowej ceny paliw silnikowych w Polsce. Jej głównym celem jest finansowanie rozwoju i modernizacji infrastruktury drogowej oraz kolejowej. Środki z opłaty trafiają przede wszystkim do Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej spoczywa na podmiotach wprowadzających paliwa na rynek krajowy - głównie producentach i importerach. To oni odprowadzają należność do Banku Gospodarstwa Krajowego, który zarządza zgromadzonymi środkami.

Jak ustalane są stawki opłaty paliwowej?

Wysokość opłaty paliwowej jest corocznie ustalana przez Ministra Infrastruktury i ogłaszana w Monitorze Polskim. Stawki podlegają waloryzacji i mogą się różnić w zależności od rodzaju paliwa. Wzrost opłaty oznacza, że w 2026 roku kierowcy mogą spodziewać się wyższych kosztów tankowania, choć ostateczna cena zależy również od innych czynników, takich jak ceny ropy na światowych rynkach czy wysokość akcyzy.