Były prezydent Lech Wałęsa podczas spotkania ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego ostrzegł, że demokracja została doprowadzona do karykatury i znajduje się w głębokim kryzysie. Zaapelował do młodego pokolenia o aktywne zaangażowanie w życie publiczne, podkreślając, że to właśnie młodzi mają szansę zbudować lepszy świat.

Były prezydent RP Lech Wałęsa oraz jego syn Bogdan Wałęsa po wykładzie dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego / Andrzej Jackowski / PAP

Lech Wałęsa, spotykając się ze studentami z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, podzielił się refleksjami na temat obecnej sytuacji geopolitycznej. Jego zdaniem świat znalazł się "między epokami" - stary porządek upadł, a nowy jeszcze nie powstał. Były prezydent podkreślił, że obecnie kluczowe jest ustalenie nowych fundamentów, na których młode pokolenie będzie mogło budować przyszłość.

Kryzys demokracji i rola młodych

Wałęsa ostrzegał, że demokracja przeżywa głęboki kryzys, a jej obecny kształt stał się karykaturą. Zamiast polityków wizji, mamy polityków w telewizji - mówił.

Jego zdaniem kryzys ten sprzyja populistom i demagogom, a ludzie tracą zaufanie do polityków i samej idei demokracji. Były prezydent zwrócił uwagę, że z życia publicznego wycofują się osoby kompetentne, co prowadzi do dominacji "odpadów politycznych".

Lech Wałęsa wskazał trzy konkretne zmiany, które mogłyby - jego zdaniem - uratować demokrację.

Noblista wymienił ograniczenie władzy liderów do dwóch pięcioletnich kadencji, możliwość odwołania każdego polityka w dowolnym momencie, jeśli zebranych zostanie więcej podpisów niż głosów, które uzyskał, pełna przejrzystość finansowania partii i kampanii wyborczych. To powinno być wpisane do programów. Jeśli tego nie zrobimy, podpalimy Europę i świat - ostrzegł.

Wałęsa ocenił, że tradycyjny podział na lewicę i prawicę jest przestarzały i wymaga nowego zdefiniowania. Wszystkie partie trzeba od nowa zorganizować - zaznaczył.

W odpowiedzi na pytania studentów przyznał, że nie zna prostych rozwiązań, ale podkreślił, że bez zaangażowania młodego pokolenia nie uda się zbudować nowego ładu. Wy, młodzi, macie dziś największą szansę na pokój, rozwój i dobrobyt. Gdyby wam się chciało chcieć, piękną Polskę i świat będziemy mieć - zakończył były prezydent.