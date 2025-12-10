Od 2026 roku wdowy i wdowcy mogą liczyć na korzystniejsze warunki przyznawania renty wdowiej - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Nowe przepisy przewidują wyższą waloryzację, zwiększenie limitu łącznej kwoty świadczeń oraz podwyższenie procentu drugiego świadczenia. Sprawdź, kto może skorzystać z nowych zasad i jakie zmiany czekają świadczeniobiorców.
- Od marca 2026 będzie obowiązywał wyższy limit łącznej kwoty świadczeń.
- Eksperci prognozują wzrost o 4,88 proc.
- Wprowadzono też nowe zasady przyznawania renty wdowiej.
Prawo do renty wdowiej przysługuje osobom, które spełniają określone warunki:
- Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat, a mężczyźni 65 lat.
- Do dnia śmierci małżonka pozostawali z nim we wspólności małżeńskiej.
- Prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nabyto nie wcześniej niż w wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).
- Osoba ubiegająca się o świadczenie nie może być w nowym związku małżeńskim.
Od 1 lipca 2025 r. wdowy i wdowcy mogą łączyć własną emeryturę lub rentę z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Do wyboru są dwa warianty wypłaty:
- 100 proc. własnej emerytury lub renty + 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku.
- 100 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku + 15 proc. własnego świadczenia.
Od 2027 roku procent drugiego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc.
Łączna kwota świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie to 5636,73 zł brutto, a od marca 2026 r. limit wzrośnie do 5911 zł. W przypadku przekroczenia tego progu, jedno ze świadczeń zostanie odpowiednio pomniejszone. Do limitu wliczane są także dodatki i inne świadczenia, m.in. dodatek pielęgnacyjny, świadczenie uzupełniające, dodatki kombatanckie czy emerytury wypłacane przez zagraniczne instytucje.
Prawo do renty wdowiej nie jest przyznawane automatycznie. Osoby spełniające warunki muszą złożyć odpowiedni wniosek (formularz ERWD) w ZUS - dostępny online oraz w placówkach od 1 lipca 2025 roku.