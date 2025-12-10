Od 2026 roku wdowy i wdowcy mogą liczyć na korzystniejsze warunki przyznawania renty wdowiej - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Nowe przepisy przewidują wyższą waloryzację, zwiększenie limitu łącznej kwoty świadczeń oraz podwyższenie procentu drugiego świadczenia. Sprawdź, kto może skorzystać z nowych zasad i jakie zmiany czekają świadczeniobiorców.

/ Shutterstock

Od marca 2026 będzie obowiązywał wyższy limit łącznej kwoty świadczeń.

Eksperci prognozują wzrost o 4,88 proc.

Wprowadzono też nowe zasady przyznawania renty wdowiej.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Komu przysługuje renta wdowia?

Prawo do renty wdowiej przysługuje osobom, które spełniają określone warunki:

Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat, a mężczyźni 65 lat.

Do dnia śmierci małżonka pozostawali z nim we wspólności małżeńskiej.

Prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nabyto nie wcześniej niż w wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).

Osoba ubiegająca się o świadczenie nie może być w nowym związku małżeńskim.

Jak działa renta wdowia?

Od 1 lipca 2025 r. wdowy i wdowcy mogą łączyć własną emeryturę lub rentę z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Do wyboru są dwa warianty wypłaty:

100 proc. własnej emerytury lub renty + 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

100 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku + 15 proc. własnego świadczenia.

Od 2027 roku procent drugiego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc.

Limity i zasady wypłaty

Łączna kwota świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie to 5636,73 zł brutto, a od marca 2026 r. limit wzrośnie do 5911 zł. W przypadku przekroczenia tego progu, jedno ze świadczeń zostanie odpowiednio pomniejszone. Do limitu wliczane są także dodatki i inne świadczenia, m.in. dodatek pielęgnacyjny, świadczenie uzupełniające, dodatki kombatanckie czy emerytury wypłacane przez zagraniczne instytucje.

Jak ubiegać się o rentę wdowią?

Prawo do renty wdowiej nie jest przyznawane automatycznie. Osoby spełniające warunki muszą złożyć odpowiedni wniosek (formularz ERWD) w ZUS - dostępny online oraz w placówkach od 1 lipca 2025 roku.