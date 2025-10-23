Sprawy klimatu mogą zdominować dzisiejszy szczyt Unii Europejskiej. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, Polska gotowa jest nawet blokować szczyt, by utrzymać korzystne dla siebie zapisy w dokumencie ze szczytu UE w sprawie ETS2. Wczoraj informowaliśmy, że Warszawa wynegocjowała korzystny zapis w dokumencie, który powinni zatwierdzić unijni przywódcy, będący furtką dla opóźnienia ETS2, czyli kontrowersyjnych przepisów, które mogą oznaczać wzrost cen energii.

Polska wynegocjowała, że Bruksela przeanalizuje możliwość opóźnienia wdrożenia kontrowersyjnego unijnego podatku klimatycznego dla budownictwa i transportu zwanego ETS2, o czym pisaliśmy TUTAJ . Mowa o nowym podatku klimatycznym, który Bruksela chce nałożyć od początku 2027 roku na sektor budownictwa i transportu (ETS2).

"Furtka dla Polski"

Zapis, który wywalczyła Polska na szczeblu unijnych ambasadorów, wzywa KE "do przedstawienia przeglądu ram wdrażania ETS2, obejmującego wszystkie istotne aspekty". Dla Polski to furtka do opóźnienia kontrowersyjnych przepisów.

Polska jest zadowolona, że wzmocnienie wschodniej flanki jest już unijnym priorytetem oraz, że zapadła już decyzja w sprawie 19 pakietu sankcji wobec Rosji. Warszawa liczy także na porozumienie polityczne w sprawie pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy z zamrożonych rosyjskich aktywów. To jednak kwestie klimatu mogą być na szczycie kością niezgody.

Tusk zablokuje szczyt UE? Ustalenia RMF FM

Polska zamierza bronić zapisów, które już wynegocjowała, a które mogą być furtką dla opóźnienia ETS2.

Jak usłyszała dziennikarka RMF FM w otoczeniu premiera, jeżeli Komisja Europejska lub jakikolwiek kraj np. Hiszpania będą chciały ten zapis rozwodnić, to premier Donald Tusk gotowy jest nawet blokować szczyt, by osiągnąć swoje. Istnieją obawy, że KE może chcieć zamiast słowa "rewizja" wprowadzić słowo "przegląd", co by oznaczało, że jest zobowiązana do przestawienia tylko jakiegoś raportu a nie zrewidować ETS2.

Nie będzie na to zgody - usłyszała dziennikarka RMF FM. Zapowiada się też burzliwa dyskusja w sprawie celu klimatycznego na rok 2040.