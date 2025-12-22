We wtorek Polska pozostanie pod wpływem rozległego wyżu z centrum nad Norwegią i Bałtykiem. Nad północnym wschodem kraju zaznaczy się płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym, związanym z niżem znad Rosji. Napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie, a na północnym wschodzie - arktyczne.

Pogoda: Chłodne powietrze i opady śniegu. Przed nami mroźne noce i śliskie drogi / Shutterstock

We wtorek prognozowane jest duże zachmurzenie, z większymi przejaśnieniami na północy i w centrum kraju - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Miejscami wystąpią słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu, które wieczorem przejdą głównie w opady śniegu. Na południu kraju rano możliwe są silne zamglenia i lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a także marznąca mżawka powodująca gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C do 3 st. C, na krańcach północno-wschodnich około -1 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków północno-wschodnich i wschodnich.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, możliwe słabe opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem, a wieczorem w śnieg. Temperatura maksymalna około 2 st. C. Pod wieczór możliwa śliskość na drogach. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe rozpogodzenia oraz słabe opady śniegu. Temperatura minimalna około -6 st. C. W środę zachmurzenie małe lub bezchmurnie, temperatura około -4 st. C.

Noc z wtorku na środę: Mróz i śnieg

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie duże, z postępującymi od północy przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami wystąpią opady śniegu, które od północy kraju będą stopniowo zanikać. W rejonach podgórskich Karpat opady mogą być okresami umiarkowane. Temperatura minimalna spadnie od -12 st. C, -9 st. C na północnym wschodzie, przez około -5 st. C w centrum, do -2 st. C, 0 st. C na południowym zachodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i północno-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 65 km/h, co może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Środa: Mroźno, miejscami słabe opady śniegu

W środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na południu kraju duże z większymi przejaśnieniami. W rejonach podgórskich możliwe słabe opady śniegu, stopniowo zanikające w ciągu dnia. Temperatura maksymalna wyniesie od -7 st. C, -5 st. C na północnym wschodzie, około -3 st. C w centrum i rejonach podgórskich, do -1 st. C, 0 st. C na południu i zachodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, wschodni i północno-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy do 80 km/h, w Karpatach do 65 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.