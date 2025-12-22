Od 15 do 21 grudnia prawie 180 cudzoziemców opuściło Polskę na podstawie decyzji o zobowiązaniu do powrotu - poinformowała w poniedziałek straż graniczna. Dodano, że wśród tych, którzy opuścili kraj dobrowolnie najwięcej było Białorusinów, a przymusowo najwięcej Ukraińców.
Straż graniczna informację o tym, że w zaledwie tydzień - od poniedziałku 15 do niedzieli, 21 grudnia - prawie 180 osób opuściło terytorium Polski zamieściła w mediach społecznościowych.