Wynika z niej, że dobrowolne zobowiązania do powrotu najczęściej realizowali obywatele Białorusi (27), Mołdawii (21) i Gruzji (19). Natomiast przymusowo Polskę opuściło najwięcej obywateli Ukrainy (24), Gruzji (16) i Kolumbii (5).

Straż graniczna doprecyzowała, że wśród nich byli cudzoziemcy m.in. z wyrokami za kradzieże, posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, napaść i pobicie z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, prowadzenie pojazdów bez uprawnień.

Znalazły się w tej grupie także takie osoby, które ułatwiały innym nielegalne przekraczanie granicy do Polski.