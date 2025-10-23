S1 między Przybędzą i Milówką, czyli tzw. obejście Węgierskiej Górki - ten nowy odcinek drogi ekspresowej będzie dostępny dla kierowców od czwartku 23 października. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nazwała drogę najpiękniejszą w Polsce, a my przemierzyliśmy ją żółtym wozem satelitarnym RMF FM. To kluczowa trasa na południu kraju.

S1 Przybędza-Milówka otwarta. Oto najpiękniejsza droga ekspresowa w Polsce

S1 Przybędza-Milówka została oficjalnie otwarta.

Na 8-kilometrowym odcinku jest 5 wznoszących się znacząco ponad okolicę estakad, z których jedna ma prawie kilometr długości.

Do tego dochodzą jeszcze trzy mosty i dwa tunele o łącznej długości prawie 2 km.

Odcinek drogi ekspresowej S1 między Przybędzą i Milówką

To bardzo ważny odcinek dla lokalnego transportu. Fragment S1 stanowi obwodnicę Węgierskiej Górki.

W przeszłości dojazd do granicy ze Słowacją i duże natężenie ruchu były uciążliwe zarówno dla kierowców, jak i okolicznych mieszkańców.

Teraz płynnie będzie można pokonać odcinek od Bielska-Białej do granicy.