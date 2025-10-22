Woda w sześciu podwrocławskich miejscowościach nie nadaje się do spożycia. W wodociągu stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości liczby bakterii coli. Informację podał w środę wrocławski sanepid. To kolejny w ostatnich tygodniach taki przypadek na terenie Dolnego Śląska.

Sanepid wykrył przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości liczby bakterii z grupy coli w wodociągu sieciowym Święta Katarzyna. / Shutterstock

Sanepid wykrył przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości liczby bakterii z grupy coli w wodociągu sieciowym Święta Katarzyna. Zaopatruje on podwrocławskie miejscowości Święta Katarzyna, Grodziszów, Sulęcin, część Sulimowa, część Siechnic, Radwanice.

"Z uwagi na stwierdzone zanieczyszczenie woda nie nadaje się do użycia" - podano w środę w komunikacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.

Mieszkańcy miejscowości, do których dostarczana jest woda z wodociągu sieciowego Święta Katarzyna, nie powinni spożywać wody z kranu, ani używać jej do przygotowywania posiłków. Woda nie może być również wykorzystywana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, prania. Nie nadaje się do mycia, kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych zranień.

Do mieszkańców tych podwrocławskich miejscowości Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert.