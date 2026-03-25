Tragiczny wypadek w kopalni Jankowice w Rybniku - zginął 42-letni górnik. Informację o zdarzeniu, do którego doszło we wtorek, przekazała w środę rano Polska Grupa Górnicza. Wypadek miał miejsce 700 metrów pod ziemią podczas przeładunku sekcji obudów ścianowych.

Jak podaje PGG, zmarły pracował w oddziale zbrojeniowo-likwidacyjno-regeneracyjnym od 2019 roku. Spółka złożyła rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia.

Według danych Wyższego Urzędu Górniczego, to pierwszy w tym roku śmiertelny wypadek w polskim górnictwie węgla kamiennego i trzeci w całym sektorze górniczym. Dwa wcześniejsze wypadki śmiertelne miały miejsce w górnictwie odkrywkowym.

W ubiegłym roku w polskim górnictwie odnotowano 16 wypadków śmiertelnych, z czego 12 w kopalniach węgla kamiennego.

