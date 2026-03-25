Tragiczny wypadek w kopalni Jankowice w Rybniku - zginął 42-letni górnik. Informację o zdarzeniu, do którego doszło we wtorek, przekazała w środę rano Polska Grupa Górnicza. Wypadek miał miejsce 700 metrów pod ziemią podczas przeładunku sekcji obudów ścianowych.
Jak podaje PGG, zmarły pracował w oddziale zbrojeniowo-likwidacyjno-regeneracyjnym od 2019 roku. Spółka złożyła rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia.