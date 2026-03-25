W samym sercu Wiecznego Miasta, tuż obok słynnego Kwirynału, pojawiła się niecodzienna oferta – na sprzedaż wystawiono XVII-wieczną kamienicę, która niegdyś była domem dla młodego Karola Wojtyły. To właśnie tutaj, w murach dawnego Papieskiego Kolegium Belgijskiego, przyszły papież Jan Paweł II spędził swoje rzymskie lata studenckie. Cena? Zawrotne 30 milionów euro.

Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski 1979 / SETBOUN/SIPA / East News

We Włoszech na sprzedaż wystawiono dawną siedzibę Papieskiego Kolegium Belgijskiego przy via del Quirinale - miejsce, które przez dwa lata było domem dla młodego księdza Karola Wojtyły, przyszłego papieża Jana Pawła II.

Co kryje się za murami XVII-wiecznego pałacu?

Oferta, którą opublikowała jedna z prestiżowych agencji nieruchomości, brzmi niemal jak zaproszenie do podróży w czasie: "historyczny pałac z kościołem i prywatnym ogrodem na sprzedaż". I rzeczywiście - budynek o powierzchni ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych to prawdziwa perła architektury i historii. Sześć kondygnacji, czterdzieści przestronnych pokoi, wewnętrzny dziedziniec z bujnym ogrodem oraz własny, zabytkowy kościół - to tylko niektóre z atutów tej niezwykłej nieruchomości.

Pałac znajduje się w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Rzymu, zaledwie kilka kroków od Kwirynału, siedziby prezydenta Włoch oraz w sąsiedztwie najważniejszych zabytków Wiecznego Miasta. To miejsce, które przez stulecia było świadkiem najważniejszych wydarzeń w historii Kościoła i Europy.

Miejsce, które ukształtowało papieża

To właśnie w tych murach, w latach 1946-1948, mieszkał młody Karol Wojtyła, studiując na Papieskim Uniwersytecie Angelicum. Dla przyszłego papieża był to czas intensywnej nauki, ale także duchowego dojrzewania i pierwszych kontaktów z międzynarodową wspólnotą Kościoła.

Wspomnienia z tych lat wielokrotnie powracały w późniejszych wypowiedziach Jana Pawła II, który podkreślał, jak ważny był dla niego okres rzymskich studiów.

Cztery wieki historii - od karmelitów po papieskich studentów

Historia budynku sięga początków XVII wieku, kiedy to hiszpańscy karmelici bosi zakupili kilka kamienic, by przekształcić je w klasztor. W 1711 roku do kompleksu dobudowano niewielki, ale niezwykle urokliwy kościół, który do dziś zachwyca bogactwem detali i atmosferą skupienia. Klasztor funkcjonował nieprzerwanie aż do czasów francuskiej okupacji Rzymu w 1809 roku, kiedy to zakonnicy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich murów.

W połowie XIX wieku, dokładnie w 1846 roku, budynek stał się siedzibą Papieskiego Kolegium Belgijskiego - prestiżowej instytucji, która przez ponad sto lat kształciła kolejne pokolenia duchownych. Niestety, w latach 70. XX wieku, w związku ze spadkiem liczby seminarzystów, kolegium zostało zamknięte, a budynek przeszedł w ręce prywatne.

W opiniach ekspertów elegancki, bogato wyposażony i zdobiony gmach stanowi syntezę czterech stuleci europejskiej historii religijnej i politycznej.