W samym sercu Wiecznego Miasta, tuż obok słynnego Kwirynału, pojawiła się niecodzienna oferta – na sprzedaż wystawiono XVII-wieczną kamienicę, która niegdyś była domem dla młodego Karola Wojtyły. To właśnie tutaj, w murach dawnego Papieskiego Kolegium Belgijskiego, przyszły papież Jan Paweł II spędził swoje rzymskie lata studenckie. Cena? Zawrotne 30 milionów euro.
We Włoszech na sprzedaż wystawiono dawną siedzibę Papieskiego Kolegium Belgijskiego przy via del Quirinale - miejsce, które przez dwa lata było domem dla młodego księdza Karola Wojtyły, przyszłego papieża Jana Pawła II.
Oferta, którą opublikowała jedna z prestiżowych agencji nieruchomości, brzmi niemal jak zaproszenie do podróży w czasie: "historyczny pałac z kościołem i prywatnym ogrodem na sprzedaż". I rzeczywiście - budynek o powierzchni ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych to prawdziwa perła architektury i historii. Sześć kondygnacji, czterdzieści przestronnych pokoi, wewnętrzny dziedziniec z bujnym ogrodem oraz własny, zabytkowy kościół - to tylko niektóre z atutów tej niezwykłej nieruchomości.
Pałac znajduje się w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Rzymu, zaledwie kilka kroków od Kwirynału, siedziby prezydenta Włoch oraz w sąsiedztwie najważniejszych zabytków Wiecznego Miasta. To miejsce, które przez stulecia było świadkiem najważniejszych wydarzeń w historii Kościoła i Europy.
To właśnie w tych murach, w latach 1946-1948, mieszkał młody Karol Wojtyła, studiując na Papieskim Uniwersytecie Angelicum. Dla przyszłego papieża był to czas intensywnej nauki, ale także duchowego dojrzewania i pierwszych kontaktów z międzynarodową wspólnotą Kościoła.
Wspomnienia z tych lat wielokrotnie powracały w późniejszych wypowiedziach Jana Pawła II, który podkreślał, jak ważny był dla niego okres rzymskich studiów.
Historia budynku sięga początków XVII wieku, kiedy to hiszpańscy karmelici bosi zakupili kilka kamienic, by przekształcić je w klasztor. W 1711 roku do kompleksu dobudowano niewielki, ale niezwykle urokliwy kościół, który do dziś zachwyca bogactwem detali i atmosferą skupienia. Klasztor funkcjonował nieprzerwanie aż do czasów francuskiej okupacji Rzymu w 1809 roku, kiedy to zakonnicy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich murów.
W połowie XIX wieku, dokładnie w 1846 roku, budynek stał się siedzibą Papieskiego Kolegium Belgijskiego - prestiżowej instytucji, która przez ponad sto lat kształciła kolejne pokolenia duchownych. Niestety, w latach 70. XX wieku, w związku ze spadkiem liczby seminarzystów, kolegium zostało zamknięte, a budynek przeszedł w ręce prywatne.
W opiniach ekspertów elegancki, bogato wyposażony i zdobiony gmach stanowi syntezę czterech stuleci europejskiej historii religijnej i politycznej.