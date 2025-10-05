Dwie osoby zginęły, osiem zostało ewakuowanych. W nocy z soboty na niedzielę wybuchł pożar w pięciokondygnacyjnym budynku w Katowicach.

Dwie osoby zginęły w pożarze w Katowicach / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informację o pożarze jednego z lokali w pięciokondygnacyjnym budynku przy ul. Opolskiej służby otrzymały kilkadziesiąt minut po północy.

"Łącznie z budynku ewakuowało się 8 osób. Po ugaszeniu pożaru, w trakcie przeszukiwania budynku, w jednym z pomieszczeń ujawniono zwłoki dwóch osób (prawdopodobnie osoby bezdomne)" - poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK).

Do pożaru doszło na parterze, silne zadymienie przedostało się na klatkę schodową. W pomieszczeniu, w którym pojawił się ogień, zalegały duże ilości nagromadzonych śmieci - powiedział dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach.

Z uwagi na stan zwłok trudno zidentyfikować ofiary, zapewne będą konieczne szczegółowe badania.

W akcji brało udział pięć zastępów strażaków. Działania zakończyły się po godzinie 6.

Pożary w Śląskiem

Nie był to jedyny groźny pożar, do którego doszło minionej nocy w regionie. Przed północą 25 osób opuściło pięciokondygnacyjny budynek przy ul. Kotuchy w Piekarach Śląskich, doszło tam do pożaru piwnicy.

W niedzielę nad ranem strażacy zostali wezwani do gaszenia pożaru w Mszanie, gdzie ogień pojawił się na dachu domu przyjęć. Jeszcze przed przybyciem służb na miejsce ewakuowało się 13 osób.