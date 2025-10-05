Na dachu pociągu metra w Nowym Jorku znaleziono ciała dwóch martwych nastolatek. Lokalne władze wydały ostrzeżenie przed popularnym wśród młodych ludzi internetowym trendem zwanym "metro surfing", czyli jazdą na dachach wagonów miejskiej kolejki.

Metro w Nowym Jorku / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dwa ciała odkryto w sobotę rano czasu miejscowego na dachu pociągu jadącego z dzielnicy Queens do Brooklynu - informuje NBC News, powołując się na policję. Wiek ofiar nie został dotąd oficjalnie potwierdzony, ale według niektórych doniesień chodzi o dwie 13-latki.

Demetrius Crichlow, prezes nowojorskiego przedsiębiorstwa transportu zbiorowego NYC Transit, nazwał zgon obu dziewczyn tragedią i podkreślił, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z "metro surfingiem".

Dwie dziewczynki zginęły, bo z jakiegoś powodu wydawało im się, że jazda na zewnątrz pociągu metra to dobra zabawa. Rodzice, nauczyciele i przyjaciele muszą jasno powiedzieć swoim bliskim, że wejście na dach wagonu metra to nie "surfing", to samobójstwo - oświadczył Crichlow.

Ofiary "metro surfingu"

Jak podała NBC News, w latach 2023 i 2024 w Nowym Jorku 18 osób zginęło w wypadkach związanych z "metro surfingiem". W sierpniu policja poinformowała, że w tym roku w incydentach tego typu zginęły trzy osoby. Służby zaczęły latać dronami nad naziemnymi odcinkami tras pociągów, aby wykrywać pasażerów jadących na dachach wagonów.

W czerwcu burmistrz Nowego Jorku Eric Adams powiedział, że od początku roku policjanci "52 razy ratowali 'surferów' z pociągów metra, nim doszło do tragedii".

Matka nastolatka, który zginął podczas "metro surfingu" w 2023 roku, rok później wniosła pozew o bezprawne spowodowanie śmierci przeciwko internetowym koncernom ByteDance, TikTokowi i Meta, podkreślając, że jej syn poznał "surfing w metrze" dzięki serwisom społecznościowym. Sprawa jest w toku. Firmy odrzucają zarzuty.