Dziewięcioro dzieci zmarło w Indiach w ostatnich dwóch miesiącach po spożyciu syropu na kaszel, który zawierał substancje toksyczne. Trzy stany zakazały sprzedaży preparatu.

Dzieci przyjmowały syrop z toksycznymi substancjami / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ministerstwo zdrowia Indii podało, że testy laboratoryjne wykazały obecność w podanym dzieciom syropie glikolu dietylenowego (DEG), który nawet w niewielkiej dawce może prowadzić do śmierci.

"Przebadane próbki zawierały ilość DEG przekraczającą dopuszczalne normy" - przekazał resort w komunikacie.

Partia toksycznego syropu została wyprodukowana przed indyjską firmę Sresan Pharma w fabryce w stanie Tamilnadu na południu kraju.

Szef władz stanu Madhja Pradeś w środkowych Indiach, z którego pochodziło najwięcej ofiar, Mohan Yadav oznajmił, że w regionie zakazano sprzedaży syropu oraz innych produktów tej firmy.

Według prasy syrop wycofano za sprzedaży także w Tamilnadu oraz Radźasthanie.

W 2022 r. śmierć ponad 70 dzieci w Gambii wiązano ze spożyciem syropów wyprodukowanych w Indiach.