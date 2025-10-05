Zlatan Ibrahimovic 3 października świętował 44. urodziny. Były kapitan reprezentacji Szwecji i napastnik wielu słynnych klubów nie omieszkał podtrzymać pielęgnowanej od kilku lat tradycji i w ramach prezentu kupił sobie nowe, dziesiąte już ferrari.

Zlatan Ibrahimovic kupił sobie nowe ferarri jako prezent urodzinowy / Mimmo Carriero/IPA/ABACAPRESS.COM / East News

Tym razem legendarny napastnik skusił się na model F80 w kolorze czarnym.

Instagram Post

Auto o mocy 1200 koni mechanicznych i przyspieszeniu od 0 do 100 km/h w 2,15 sekundy jeszcze nie pojawiło się na drogach. Dostawy do klientów rozpoczną się pod koniec roku. Jego limitowana produkcja wyniesie 799 egzemplarzy.

Według informacji gazety "Expressen" Ibrahimovic zapłacił za swój prezent 3,6 miliona euro.

F80 to już dziesiąte ferrari Szweda. Na 41. urodziny nabył 812 Competizione za 600 tysięcy euro, na 42. - Daytona SP3 za milion euro, a w ubiegłym roku SF90 XX Spider za milion euro.

"Ibra" ma również cztery porsche w najbardziej luksusowych i wyrafinowanych wersjach oraz Lamborghini. Samochody stoją w garażach rezydencji piłkarza w Mediolanie i Sztokholmie.

Magazyn "Hant" wyliczył bardzo ostrożnie majątek piłkarza, który jest obecnie doradcą AC Milan, na ponad 200 milionów euro. Są to głównie nieruchomości, lasy, a także wyspa w Szwecji.

Uważany za najlepszego piłkarza w historii Szwecji Ibrahimovic grał w takich klubach jak Malmoe FF, Ajax Amsterdam, Juventus Turyn, Inter Mediolan, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United i Los Angeles Galaxy.

Karierę zakończył w czerwcu 2023 roku jako zawodnik AC Milan. W reprezentacji Szwecji rozegrał 122 mecze, strzelając 62 gole.