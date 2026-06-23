Na krakowskich terenach zielonych pojawiły się kozy i owce, które przez najbliższe miesiące będą dbać o miejską zieleń. To efekt wyjątkowego projektu budżetu obywatelskiego "Kozy na wypasie – zielone kosiarki w Krakowie", który ma na celu nie tylko pielęgnację roślinności, ale także wsparcie bioróżnorodności i edukację mieszkańców.
- Bądź na bieżąco. Jeszcze więcej informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Na Zakrzówku oraz na terenie Fortu Bodzów można już spotkać pierwsze stada kóz i owiec. Zwierzęta te mają za zadanie naturalnie utrzymywać miejską zieleń, zastępując tradycyjne, hałaśliwe kosiarki.
Dzięki temu pielęgnacja terenów zielonych odbywa się bez zbędnej emisji spalin i z poszanowaniem środowiska.
To wyjątkowy projekt budżetu obywatelskiego pod hasłem "Kozy na wypasie – zielone kosiarki w Krakowie".
Wypas zwierząt to ekologiczna alternatywa dla maszyn. Kozy i owce skutecznie radzą sobie z roślinnością, a przy okazji wspierają bioróżnorodność.
Dzięki nim powstają lepsze warunki dla owadów zapylających, ptaków i innych mieszkańców miejskiej przyrody.
Projekt budżetu obywatelskiego to także okazja do poznawania natury z bliska. W ramach inicjatywy przewidziano działania edukacyjne, warsztaty i spotkania, które mają pokazać, jak ważną rolę odgrywa wypas zwierząt w ochronie środowiska i zachowaniu cennych przyrodniczo terenów Krakowa.
Organizatorzy przypominają, że kozy i owce to żywe zwierzęta, które wymagają spokoju. Proszą, by nie płoszyć ich, nie dokarmiać, nie przeszkadzać w wypasie i zachowywać bezpieczny dystans.
To pozwoli zarówno zwierzętom, jak i mieszkańcom cieszyć się korzyściami płynącymi z tej ekologicznej inicjatywy.