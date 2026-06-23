Na krakowskich terenach zielonych pojawiły się kozy i owce, które przez najbliższe miesiące będą dbać o miejską zieleń. To efekt wyjątkowego projektu budżetu obywatelskiego "Kozy na wypasie – zielone kosiarki w Krakowie", który ma na celu nie tylko pielęgnację roślinności, ale także wsparcie bioróżnorodności i edukację mieszkańców.

/ Zarząd Zieleni Miejskiej Kraków / Facebook

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Na Zakrzówku oraz na terenie Fortu Bodzów można już spotkać pierwsze stada kóz i owiec. Zwierzęta te mają za zadanie naturalnie utrzymywać miejską zieleń, zastępując tradycyjne, hałaśliwe kosiarki.



Dzięki temu pielęgnacja terenów zielonych odbywa się bez zbędnej emisji spalin i z poszanowaniem środowiska.



To wyjątkowy projekt budżetu obywatelskiego pod hasłem "Kozy na wypasie – zielone kosiarki w Krakowie".

Zielone kosiarki wspierają bioróżnorodność

Wypas zwierząt to ekologiczna alternatywa dla maszyn. Kozy i owce skutecznie radzą sobie z roślinnością, a przy okazji wspierają bioróżnorodność.

Dzięki nim powstają lepsze warunki dla owadów zapylających, ptaków i innych mieszkańców miejskiej przyrody.

Edukacja i kontakt z naturą

Projekt budżetu obywatelskiego to także okazja do poznawania natury z bliska. W ramach inicjatywy przewidziano działania edukacyjne, warsztaty i spotkania, które mają pokazać, jak ważną rolę odgrywa wypas zwierząt w ochronie środowiska i zachowaniu cennych przyrodniczo terenów Krakowa.



Organizatorzy przypominają, że kozy i owce to żywe zwierzęta, które wymagają spokoju. Proszą, by nie płoszyć ich, nie dokarmiać, nie przeszkadzać w wypasie i zachowywać bezpieczny dystans.

To pozwoli zarówno zwierzętom, jak i mieszkańcom cieszyć się korzyściami płynącymi z tej ekologicznej inicjatywy.