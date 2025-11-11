Za nami IX edycja Ogólnopolskiego Śpiewania Biało-Czerwonych Przebojów z RMF FM. Wydarzenie tradycyjnie odbyło się na krakowskim Rynku Głównym. Tłumy mieszkańców i turystów zgromadziły się, aby wspólnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Rozbrzmiały największe polskie przeboje w wyjątkowej, patriotycznej atmosferze. Publiczność zachwycili znani artyści - wśród nich m.in. Maryla Rodowicz.

Maryla Rodowicz zaprezentowała się w specjalnej kreacji na IX Ogólnopolskim Śpiewaniu Biało-Czerwonych Przebojów z RMF FM / Jacek Skóra / RMF FM

Na krakowskim Rynku Głównym odbyło się IX Ogólnopolskie Śpiewanie Biało-Czerwonych Przebojów z RMF FM.

O 12:00 wszyscy razem odśpiewali hymn narodowy, a na scenie pojawiły się gwiazdy, w tym Maryla Rodowicz w specjalnej kreacji.

Patriotyczny Tramwaj kursował po centrum Krakowa, łącząc muzykę, śpiew i rozmowy o historii podczas czterogodzinnej przejażdżki.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Maryla Rodowicz podczas IX Ogólnopolskiego Śpiewania Biało-Czerwonych Przebojów z RMF FM Jacek Skóra / RMF FM

Punktualnie o godzinie 12:00 uczestnicy wydarzenia odśpiewali hymn narodowy, rozpoczynając tym samym największe karaoke w kraju. Na scenie pojawiły się gwiazdy polskiej estrady, w tym Maryla Rodowicz, która zaprezentowała specjalną kreację przygotowaną na tę okazję. Wspólne wykonania znanych utworów porwały zgromadzonych do śpiewu i tańca, a atmosfera na Rynku Głównym była pełna radości i wzruszeń.

IX Ogólnopolskie Śpiewanie Biało-Czerwonych Przebojów z RMF FM Jacek Skóra / RMF FM

Radosne świętowanie w sercu Krakowa

Tegoroczne świętowanie Narodowego Święta Niepodległości w Krakowie miało wyjątkowo muzyczny charakter. Wspólne śpiewanie, obecność znanych artystów oraz udział mieszkańców i turystów sprawiły, że 11 listopada upłynął w radosnej i uroczystej atmosferze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz obchodów i co roku przyciąga coraz większą liczbę uczestników.

Patriotyczny Tramwaj

Chwilę wcześniej przed koncertem - o godzinie 10:30 z wyruszył specjalny Patriotyczny Tramwaj. Przez cztery godziny kursował po centrum Krakowa, zatrzymując się m.in. na placu Wszystkich Świętych, przy Poczcie Głównej oraz Dworcu Towarowym. Na pokładzie tramwaju nie zabrakło muzyki, wspólnego śpiewania oraz rozmów o historii i tradycji. Do pasażerów dołączyła także ekipa radiowa, która zadbała o wyjątkową oprawę wydarzenia.

Wideo youtube



