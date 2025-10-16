To już trzecia edycja największej w Polsce konferencji dla biegaczy amatorów, którą przygotowują m.in. lekkoatletyczne gwiazdy. "Cieszę się, że kolejny raz udało nam się zorganizować spotkanie ludzi, którzy bieganie uważają nie tylko za zdrową, ale także za przyjemną aktywność. Do niedzieli będziemy pokazywać, jak robić to dobrze i bezpiecznie" - mówi Adam Kszczot, do niedawna jeden z najlepszych polskich biegaczy.

/ Łukasz Szeląg / Materiały prasowe

Konferencja odbędzie się w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem od piątku do niedzieli. Spotkaniu polskiego środowiska biegowego towarzyszyć będzie czwartkowa konferencja dla samorządowców "Biegiem po rozwój" oraz sobotni bieg "PKO Dycha pod Krokwią", który zgromadzi na starcie wielu amatorów, ale także sportowe gwiazdy - m.in. płotkarkę Pię Skrzyszowską, kajakarkę Annę Puławską, uprawiającą wspinaczkę sportową Aleksandrę Kałucką czy tyczkarza Piotra Liska.

Zakopane jest miastem otwartym na sport i trudno, żeby było inaczej, skoro mamy wiele pięknych obiektów sportowych i doskonałe warunki do uprawiania wielu dyscyplin. Cieszymy się, że wielu biegaczy ten weekend spędzi w naszym mieście i zapraszamy do korzystania z wszystkich uroków stolicy Tatr - mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego, który wsparł organizację konferencji "PKO Biegowe 360 stopni".

Zajęcia z gwiazdami sportu

W programie konferencji znajdzie się bardzo wiele ważnych z punktu widzenia każdego biegacza spotkań, ale także cała masa zajęć praktycznych. Będą wśród nich m.in. zajęcia z Joanną Jóźwik, Adamem Kszczotem, Natalią Bukowiecką, Marcinem Rzeszótko czy Tomaszem Lewandowskim, czyli gwiazdami polskiego sportu lub znakomitymi trenerami. Nie zabraknie też zajęć prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin niezbędnych w treningu biegacza, choćby dietetyków, lekarzy, fizjoterapeutów czy psychologów. Specjaliści dadzą wiele wskazówek biegaczom amatorom, by biegając nie zrobić sobie krzywdy tylko robić to w sposób optymalny i najbardziej przyjemny.

Byłam już w Zakopanem podczas poprzedniej edycji i spotkałam ludzi z wielu środowisk. Warto było porozmawiać i wymienić się spostrzeżeniami. Rok temu opowiadałam m.in. o budowani marki osobistej i social mediach, czyli kolejnej stronie sportu. Lubię interakcję z ludźmi, bo uważam, że mogę przekazać swoją wiedzę, ale też sporo się dowiedzieć - mówi Pia Skrzyszowska.

Ja bawiłem się przed rokiem świetnie. Mimo, że moja konkurencja wymaga innego biegania to muszę przyznać, że bardzo lubię sobie pobiegać. Często zdarza się, że pójdę sobie z pieskiem do lasu i dyszkę przebiec. Myślę, że przed rokiem, gdy pobiegłem w biegu pod Krokwią, kilka osób się zdziwiło. W tym roku też oczywiście zamierzam pobiec - dodaje Piotr Lisek.

Kolejny raz na największą konferencję dla biegaczy przyjedzie Natalia Bukowiecka. Wprawdzie nie uda jej się wziąć udziału w sobotnim wieczornym biegu "PKO Dycha pod Krokwią", ale poprowadzi zajęcia praktyczne dla uczestników. Pokażę, jak wygląda w praktyce trening interwałowy. Bardzo się cieszę na ten weekend i jestem przekonana, że w bardzo wartościowy sposób wykorzystamy ten czas w Zakopanem - podkreśla Natalia Bukowiecka, najlepsza polska biegaczka na dystansie 400 metrów, zawodniczka InPost Sport Teamu.

/ Łukasz Szeląg / Materiały prasowe

Bieg "PKO Dycha pod Krokwią" i "RMF Sztafeta z Gwiazdami"

Jedną z atrakcją towarzyszących konferencji będzie bieg "PKO Dycha pod Krokwią", który odbędzie się w sobotni wieczór na trasach biegowych Centralnego Ośrodka Sportu pod kompleksem skoczni narciarskich. Wezmą w nich udział gwiazdy konferencji i to nie tylko lekkoatleci, jak np. Pia Skrzyszowska, Joanna Jóźwik, Piotr Lisek czy Adam Kszczot, ale także m.in. mistrzyni świata w kajakarstwie Anna Puławska i Aleksandra Kałucka, medalistka igrzsk olimpijskich w Paryżu we wspinaczce sportowej.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale. Pula nagród wynosi 20 tysięcy złotych. Na mecie na uczestników będą czekały napoje, oczywiście bezalkoholowe, od marki Dziki Wschód, a w trakcie "Dychy pod Krokwią" odbędzie się też bieg "RMF Sztafeta z Gwiazdami". Organizację konferencji i biegu wsparły m.in. Akademicki Związek Sportowy oraz marki Technomex, Nice to Fit You oraz Regenova Therapeutics, producent preparatu "Tropokolagen drink", który jest kolagenem do picia o najwyższym stężeniu na rynku.

Konferencja "PKO Biegowe 360 stopni" potrwa w Centralnym Ośrodku Sportu do niedzieli.