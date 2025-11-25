BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025 zaprasza na cykl wyjątkowych spotkań z aktorkami i aktorami znanymi z popularnych seriali oraz twórcami tych produkcji. Rozmowy poprowadzą Natalia Ryba i Marcin Radomski. Wstęp wolny - wejściówki do odbioru w kasie Kinoteki.

/ Materiały prasowe

Stars on Stage to unikatowy format, w którym widzowie spotykają ulubione gwiazdy w bezpośredniej, bliskiej atmosferze - podczas prawdziwej rozmowy i z autentycznymi emocjami. Podczas całego festiwalu w Kinotece odbędą się wywiady na żywo z wyjątkowymi gośćmi polskiego kina i telewizji a poprowadzą je Natalia Ryba oraz Marcin Radomski.

Dlaczego warto? Bo rzadko zdarza się szansa, by spotkać aktorów tak blisko. Bez pośpiechu, bez dystansu - za to z pełnią energii, spontanicznością i atmosferą, którą czuje się tylko na żywo. Stars on Stage to format, który pozwala wejść za kulisy pracy aktorskiej, odkryć historie, których nie ma w wywiadach prasowych, oraz zrozumieć, jak powstają serialowe światy, które oglądamy z zapartym tchem. Podczas rozmów z gwiazdami, publiczność będzie mogła zadać swoje pytania, przekazać spostrzeżenia, albo podzielić się komentarzami bezpośrednio z aktorami, twórcami i zaproszonymi gośćmi.

Marcin Radomski - dziennikarz i krytyk filmowy, doktor nauk humanistycznych, publicysta m.in. "Rzeczpospolitej", "Newsweeka", "Magazynu Filmowego", Onetu. Współpracuje z czołowymi polskimi festiwalami filmowymi, prowadzi autorski kanał YouTube "KINOrozmowa", jest członkiem Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych (FIPRESCI). Rzecznik II BNP Paribas Warsaw SerialCon.

Natalia Ryba - filmoznawczyni i dziennikarka radiowa (RMF Classic), znana z ciepłego głosu oraz świetnej znajomości zarówno klasyki kina, jak i najnowszych trendów serialowych.

Harmonogram spotkań

Podczas BNP Paribas Warsaw SerialCon zobaczymy gości reprezentujących najlepsze polskie produkcje telewizyjne/streamingowe ostatnich miesięcy, a wśród nich między innymi:

Środa, 26 listopada - Kinoteka (Miasteczko Serialowe)

16:00 - Przemysław Bluszcz, Piotr Janusz, Jakub Sierenberg

Gwiazdy serialu "Breslau" (Disney+), który zabiera widzów do mrocznego, pełnego napięcia miasta, gdzie każda ulica skrywa własną tajemnicę. Twórcy prezentują historię, w której przeszłość i intryga splatają się w klimat nieustannego oczekiwania na to, co wydarzy się dalej.

17:00 - Sonia Bohosiewicz, Daria Woszek

Twórczynie serialu "Otchłań", wcielająca się w główną rolę i reżyserka opowiedzą między innymi o produkcj, która odsłania świat, w którym spokojna codzienność pęka, a spod jej powierzchni wyłania się coś niepokojącego i nieuchwytnego. Serial prowadzi widza przez historię pełną narastającego napięcia, pozostawiając wrażenie, że w mroku zawsze kryje się coś więcej, niż chcielibyśmy zobaczyć.

18:00 - Konrad Eleryk

Charyzmatyczny aktor, znany z zapadających w pamięć ról. Podczas rozmowy w ramach Stars on Stage opowie o pracy nad “Heweliuszem" (Netflix), który bierze udział w Konkursie na Najlepszy Polski Serial 2025

Czwartek, 27 listopada - Kinoteka (Miasteczko Serialowe)

16:00 - Agnieszka Podsiadlik, Ireneusz Czop

Agnieszka Podsiadlik to ceniona polska aktorka teatralna i filmowa, związana na stałe z Teatrem Rozmaitości w Warszawie. Aktorka opowie więcej o swojej pracy przy dwóch serialach - "Czarna Śmierć" (TVP) i "Glina. Nowy rozdział" (SkyShowtime).

Ireneusz Czop to aktor, który w swojej karierze łączy bardzo dobre występy w serialach z rolami w filmach. W jego "telewizyjnej" historii jest wiele świetnych ról drugoplanowych, ale najbardziej rozpoznawalny jest z tych pierwszoplanowanych w serialach; "Chyłka" (wszystkie sezony), "Wielka Woda", a ostatnio "Breslau".

17:00 - Anna Karczmarczyk

Anna Karczmarczyk to aktorka, która w swoich rolach łączy humor z emocjonalną głębią tworząc postaci zapadające w pamięć. Ostatnio szerszej publiczności zaprezentowała się jako doktor Weronika Przybysz w "Czarnej Śmierci" (TVP). Na co dzień związana z Teatrem Kwadrat w Warszawie.

Piątek, 28 listopada - Kinoteka (Miasteczko Serialowe)

16:00 - Małgorzata Kożuchowska

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego kina, którą mogliśmy ostatnio oglądać w “Anieli" od Netflix, serialu biorącym udział w Konkursie na Najlepszy Polski Serial 2025

17:00 - Bartosz Gelner

Aktor z roku na rok potwierdza, że jego szybkie wejście na scenę nie było przypadkowe, a kolejnymi rolami tylko potwierdza swoje umiejętności. Współpracujący od ponad dekady z Nowym Teatrem w Warszawie, aktor w ostatnich latach angażuje się w liczne produkcje serialowe. Ostatnio jako Maciej Mróz w "Schedzie" (HBO), jak również w drugim sezonie "Zatoki Szpiegów" (TVP). Aktor jest również głównym bohaterem popularnej "Szadzi" (TVN).

18:00 - Karolina Bruchnicka

Aktorka młodego pokolenia, która zdobyła uwagę widzów dzięki wyrazistym, emocjonalnym rolom i naturalnej ekranowej charyzmie. Jej występy często wyróżniają się autentycznością i umiejętnością budowania intensywnego napięcia w prostej formie. Drugi sezon "Minuty Ciszy" (Canal+) to zaskakująco dobra kontynuacja produkcji o polskich usługach pogrzebowych.

Sobota, 29 listopada - Kinoteka (Miasteczko Serialowe)

16:00 - Piotr Polak

Piotr Polak to niezwykle utalentowany aktor, który w swoim CV posiada projekty z bardzo różnych gatunków. Zdywersyfikowane doświadczenie aktora, potwierdzone jest jakością w każdej roli. Od 2011 roku związany z Nowym Teatrem w Warszawie, aktor zyskał jeszcze większą popularność swoją rolą Michała Holca w serialu "The Office PL".

17:00 - Tomasz Schuchardt

Ceniony za intensywność i głębię kreacji, związany z najnowszymi produkcjami kina gatunkowego i seriali premium. Podczas rozmowy opowie o pracy nad "Heweliuszem" (Netflix) oraz "Breslau" (Disney+)

18:00 - Lena Góra

Jedna z najciekawszych polskich aktorek ostatnich lat, obecna zarówno w ambitnym kinie artystycznym, jak i prestiżowych serialach międzynarodowych. W ramach Stage on Stage opowie o "Przesmyku" (HBO Max), w którym zagrała agentkę polskiego wywiadu.

19:00 - Konrad Kąkol

Jeden z naszych najmłodszych gości przykuł uwagę wszystkich swoją znakomitą rolą w serialu "Porządny Człowiek", w którym zagrał jedną z głównych ról. Aktor przebija się do powszechnej świadomości od kilku lat, angażując się w role przy filmach, serialach i etiudach szkolnych.