Poznaliśmy zwycięzców RMF Sztafety z Gwiazdami, która rozegrana została w sobotni wieczór na trudnej trasie Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem pod Wielką Krokwią.

RMF Sztafeta z Gwiazdami / Maciej Pałahicki / RMF FM

Na czele drużyn stanęły największe gwiazdy polskiej lekkiej atletyki: Joanna Jóźwik, Pia Skrzyszowska, Piotr Lisek.

Szans rywalom nie dała jednak ekipa Adama Kszczota.

Zawody rozegrano w ramach biegu PKO Dycha pod Krokwią, który towarzyszy konferencji " Biegowe 360 stopni."

Ze zwycięzcami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

"Fantastycznie, super zabawa - mamy zwycięstwo", "Ustaliliśmy jasną strategię, każdy miał cele do spełnienia. Zagraliśmy jak jeden wspólny, zgodny organizm", "Ja bym odpowiedział dwoma słowami: Adam Kszczot, to jest odpowiedź" - usłyszał nasz dziennikarz.

Konferencja "PKO Biegowe 360 stopni" odbywa się w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem i potrwa do niedzieli. Wcześniej odbyła się też konferencja dla samorządowców "Biegiem po rozwój".

Partnerem biegowego święta w Zakopanem jest Polski Związek Lekkiej Atletyki.