Po latach poszukiwań do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu powrócił bezcenny, XV-wieczny rękopis z dziełami św. Augustyna. Manuskrypt został skradziony pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, a jego odzyskanie było możliwe dzięki współpracy międzynarodowej i zaangażowaniu polskich ekspertów.

Odzyskany po latach XV-wieczny rękopis z dziełami św. Augustyna powrócił do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Manuskrypt został we wtorek zaprezentowany we Wrocławiu.

Rękopis powstał w klasztorze kartuzów pod Legnicą i przez wieki nie opuszczał Śląska, aż do kradzieży w latach 80. XX wieku. Jak podkreślają eksperci, manuskrypt wyróżnia się „eleganckim pismem, pięknie opracowanymi inicjałami i doskonałym stanem zachowania”.

Tom zawiera pięć dzieł św. Augustyna, w tym „Wyznania”, uważane za pierwszą w historii literatury autobiografię intelektualną.

Kulisy odzyskania manuskryptu

Na trop zaginionego rękopisu natrafił na początku 2025 roku dr Antoine Haaker z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Po ustaleniu, że manuskrypt został wystawiony na sprzedaż przez paryską galerię Les Enluminures, polskie Ministerstwo Kultury natychmiast podjęło działania.

"Powrót tego zabytku ma ogromne znaczenie dla badań nad średniowieczną kulturą książki, nad historią teologii oraz nad dziejami piśmiennictwa na Śląsku. Jego obecność we Wrocławiu umożliwia kontynuowanie badań nad lokalnym dziedzictwem oraz poszerza możliwości naukowe, jakie oferuje Biblioteka Uniwersytecka" – podkreślono w komunikacie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreśla, że przekazanie rękopisu przez galerię Les Enluminures było możliwe dzięki międzynarodowej współpracy. "Bliska współpraca i zrozumienie pracowników galerii Les Enluminures przyczyniły się do powrotu utraconego dobra do macierzystych zbiorów" – zaznaczono.

W 2025 roku Ministerstwo Kultury zakończyło 25 postępowań restytucyjnych, a obecnie prowadzi prawie 200 spraw w 18 krajach. Od 2008 roku do Polski wróciło już 886 pojedynczych dóbr kultury.