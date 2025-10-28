Sąd Okręgowy w Katowicach zdecydował, że Henryk Kania - były właściciel Zakładów Mięsnych Kania, podejrzany o wielomilionowe oszustwa i przebywający obecnie w Argentynie - może otrzymać list żelazny. Warunkiem jest wpłata poręczenia majątkowego w wysokości 8 milionów złotych.

Sąd w Katowicach zgodził się na list żelazny dla Henryka Kani. Warunkiem wpłata 8 mln zł poręczenia / Leszek Szymański / PAP

We wtorek Sąd Okręgowy w Katowicach podjął decyzję o możliwości wydania listu żelaznego dla Henryka Kani, byłego właściciela Zakładów Mięsnych Kania, który jest podejrzany m.in. o wielomilionowe oszustwa. Kania przebywa obecnie w Argentynie. Sąd uzależnił wydanie dokumentu od wpłaty poręczenia majątkowego w wysokości 8 mln zł.

Decyzja sądu nie jest prawomocna. Zarówno prokuratura, jak i obrońcy Kani zapowiedzieli złożenie zażaleń. Prokurator Sebastian Głuch ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej poinformował, że podejrzany ma czas na wpłatę poręczenia do 30 czerwca 2026 roku. Uzasadnienie postanowienia ma zostać sporządzone w późniejszym terminie.

Prokuratura po jego analizie zdecyduje, czy zaskarży decyzję - jak zapowiedział prok. Głuch, wszystko wskazuje na to, że tak się stanie. Przypomniał, że zgodnie z przepisami list żelazny można wydać tylko przy braku sprzeciwu prokuratora. Sąd wyszedł z założenia, że sprzeciw prokuratora tutaj jednak nie jest decydujący i można w tym zakresie wydać list żelazny - dodał Głuch.

Co oznacza list żelazny?

Obrońcy Kani złożyli wniosek o wydanie listu żelaznego w kwietniu tego roku. Dokument ten pozwoliłby podejrzanemu na powrót do Polski i odpowiadanie z wolnej stopy do czasu prawomocnego wyroku.

Adwokat Olgierd Pogorzelski, reprezentujący Kanię, ocenił, że wyznaczone przez sąd poręczenie jest "zbyt rygorystycznym środkiem", ponieważ podejrzany został pozbawiony majątku w wyniku toczącego się postępowania karnego, podobnie jak jego rodzina.

Ta kwota na dzisiaj na pewno jest wysoka i rozważamy zaskarżenie postanowienia, gdy otrzymamy pisemne uzasadnienie od sądu - przekazał adwokat.

Sprawa Henryka Kani

Henryk Kania to polski przedsiębiorca, były właściciel i prezes Zakładów Mięsnych Henryk Kania - jednej z największych firm przetwórstwa mięsnego w Polsce. Przez lata jego firma była rozpoznawalna na rynku, a produkty sygnowane jego nazwiskiem trafiały do sklepów w całym kraju.

W ostatnich latach Henryk Kania stał się bohaterem głośnej afery gospodarczej. Jest podejrzany o udział w wielomilionowych oszustwach finansowych, w tym wyłudzeniach kredytów i praniu brudnych pieniędzy. W 2019 roku Zakłady Mięsne Henryk Kania ogłosiły upadłość, a wobec samego przedsiębiorcy wszczęto postępowanie karne. Według śledczych, straty banków i wierzycieli mogły sięgnąć nawet kilkuset milionów złotych.