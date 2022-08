Informacje o faktycznym położeniu autobusów, tramwajów czy trolejbusów Zarządu Transportu Metropolitalnego, zaczęły uwzględniać Mapy Google. Po wybraniu celu podróży i środka transportu, mapy wyświetlą m.in. faktyczny czas, w jakim pojazd ZTM dotrze do interesującego nas przystanku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia już ponad rok temu udostępniła dane dotyczące rzeczywistych czasów odjazdu pojazdów ZTM. Zostały one przetworzone do międzynarodowego formatu General Transit Feed Specification Real Time (GTFS RT), dotyczącego informacji o rozkładach jazdy i przystankach, a następnie opublikowane na stronie Otwartych Danych GZM.

Dzięki danym GTFS RT, informacje o lokalizacji pojazdów ZTM mogą być wykorzystane w dowolnej aplikacji. Jak wynika z informacji GZM, taką funkcjonalność zyskały właśnie Mapy Google. Wystarczy wyznaczyć cel podróży i wskazać transport publiczny, jako docelowy.

Aplikacja, jak dotychczas, wyświetli linie autobusowe, trolejbusowe i tramwajowe, którymi dotrzemy do celu, ale dodatkowo pokaże ich konkretne położenie na mapie i ewentualne opóźnienia względem rozkładu. Lokalizacja pojazdów ma być odświeżana cyklicznie, nawet co kilkanaście sekund.

Rzeczywisty czas odjazdu komunikacji ZTM można także śledzić w nowej wersji portalu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej . Taka sama funkcjonalność dostępna jest w aplikacji M2GOinfo, dostępnej na systemach iOS oraz Android.

Nowatorskie rozwiązanie dla mieszkańców Metropolii

Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Google, mieszkańcy Metropolii zyskali nowe narzędzie do wygodniejszego planowana podróży. Przedsięwzięcie wpisuje się w metropolitalną politykę otwierania danych, które są inwentaryzowane i publicznie udostępniane.

Trwający projekt open data GZM zakłada, że docelowo dane źródłowe, powstające w należących do Metropolii gminach, trafią na tzw. platformę otwartych danych (open data). Z zebranych w jednym miejscu danych może korzystać każdy - mieszkańcy, przedsiębiorcy i inwestorzy, naukowcy czy organizacje pozarządowe.

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednostką budżetową GZM i największym organizatorem transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin Metropolii oraz kilkunastu kolejnych z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na prawie 7 tys. przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy członkowskie zrzeszającej je Metropolii. GZM utrzymywane jest ze składki zmiennej opłacanej co roku przez gminy oraz z biletów. Od maja ubiegłego roku uruchamiane są stopniowo finansowane bezpośrednio przez GZM tzw. linie metropolitalne, które mają być jedną z pierwszych zmian układu komunikacji publicznej w Metropolii.