Po godz. 10:30 doszło do silnego wstrząsu w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Kopalnia Halemba (zdj. arch.) / Shutterstock

Słuchacze alarmowali RMF FM, że wstrząs był odczuwalny m.in. w Tychach i Mikołowie. Relacjonowali, że w ich domach przesuwały się meble.

Rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok przekazała dziennikarzom, że doszło do niego w kopalni Halemba. Wstrząs był silny. Miał miejsce 10 metrów przed frontem ściany 2/410.

Załoga została wycofana. Nikt nie został poszkodowany.

Wkrótce więcej na ten temat