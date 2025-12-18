Po godz. 10:30 doszło do silnego wstrząsu w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Słuchacze alarmowali RMF FM, że wstrząs był odczuwalny m.in. w Tychach i Mikołowie. Relacjonowali, że w ich domach przesuwały się meble.
Rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok przekazała dziennikarzom, że doszło do niego w kopalni Halemba. Wstrząs był silny. Miał miejsce 10 metrów przed frontem ściany 2/410.
Załoga została wycofana. Nikt nie został poszkodowany.
Wkrótce więcej na ten temat
