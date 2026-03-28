Pięć osób zostało rannych w wyniku zderzenia dwóch samochodów, do którego doszło w sobotę na drodze krajowej nr 44 w Bieruniu. Trasa po wypadku jest zablokowana. Poszkodowani zostali zabrani do szpitali, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – podała policja.

Na razie nie wiemy, jak doszło do tego wypadku, kierujący obu samochodów przedstawiają różne wersje. Policjanci są na miejscu i ustalają okoliczności tego zdarzenia – powiedziała asp. Katarzyna Szewczyk z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

Po wypadku ul. Turyńska została zablokowana i tak pozostanie prawdopodobnie do godz. 21-22. Mundurowi wyznaczyli objazd ul. Ekonomiczną.

