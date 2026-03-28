11-letni chłopiec został potrącony przez autobus MPK w Krakowie w sobotę. "Dziecko trafiło do szpitala z obrażeniami, które nie zagrażały jego życiu" - poinformowała podkom. Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji w rozmowie z RMF FM.

Wypadek na pasach w Krakowie

Do wypadku doszło w sobotę przed godz. 16:00 w rejonie ul. Dobrego Pasterza w Krakowie. Na przejściu dla pieszych autobus komunikacji miejskiej potrącił 11-letniego chłopca.

Na miejsce natychmiast wezwano służby. Dziecko trafiło do szpitala. Na szczęście obrażenia nie zagrażały jego życiu.

Kierowca autobusu został poddany badaniom na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy - przekazała podkom. Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji w rozmowie z RMF FM.

Ruch został przywrócony ok. godz. 16:30. Policja będzie wyjaśniać przyczyny wypadku.



