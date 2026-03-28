Wielkanocne ozdoby i pokarmy, produkty regionalne z różnych zakątków świata i pamiątki zobaczą przy niemal 100 kioskach handlowych zwiedzający Rynek Główny w Krakowie, gdzie w sobotę uroczyście otwarty został świąteczny jarmark wielkanocny. Potrwa on do 6 kwietnia. Czy na tegorocznym jarmarku rozpanoszyła się drożyzna? Ile trzeba zapłacić np. za porcję żurku?
- Jarmark wielkanocny na Rynku Głównym w Krakowie został oficjalnie otwarty.
- Na stoiskach można znaleźć rękodzieło, ozdoby świąteczne naturalne produkty spożywcze, biżuterię czy ceramikę.
- Ceny w gastronomii są wysokie. Spis potraw i cen poniżej.
- Posiadaczom krakowskiej karty miejskiej przysługuje 20 proc. rabatu.
Choć oficjalna inauguracja jarmarku nastąpiła w sobotę, to kupcy regionalni, krajowi i z zagranicy, m.in. z Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier, swoją ofertę prezentują od czwartku. Barowa pogoda nie sprzyja zakupom, ale - jak powiedziała przedstawicielka jednego z kiosków - turyści z zaciekawieniem zatrzymują się i przyglądają ofercie.
Na straganach są nie tylko ozdoby i pokarmy wielkanocne, ale i naturalne produkty spożywcze z różnych zakątków świata, wyroby rzemieślnicze, rękodzieło, biżuteria, tekstylia, ceramika, wyroby drewniane, pamiątki, w tym maskotki.
Jeżeli chodzi o ceny na tegorocznym jarmarku - tanio nie jest. W punktach gastronomicznych załacimy:
- za kawałek kiełbasy - 45 zł,
- za kiełbasę w bułce - 50 zł,
- za duży szaszłyk wieprzowy - 85 zł,
- za 200 gramów frytek - 20 zł,
- za jednego ogórka kiszonego lub konserwowego - 5 zł,
- za porcję żurku 35 zł,
- za kwaśnicę, bigos lub fasolkę po bretońsku - 45 zł,
- za klasyczną zapiekankę - 35 zł.
Posiadacze krakowskiej karty miejskiej mogą liczyć na 20 proc. rabatu na stoiskach gastronomicznych i spożywczych, a za bilet na karuzelę zapłacą 5 zł. Odwiedzający Rynek Główny zobaczą też m.in. pokazy kowalstwa w tradycyjnej kuźni i warsztaty rękodzieła.
"Jarmark wielkanocny w Krakowie to wyjątkowe połączenie tradycji, kultury i handlu, które co roku tworzy niepowtarzalną atmosferę świąt w sercu miasta" - zaprasza krakowski magistrat.