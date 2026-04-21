​We wtorkowe przedpołudnie pasażerowie korzystający z dworca kolejowego w Katowicach musieli zmierzyć się z poważnymi utrudnieniami. Awaria urządzeń sterowania ruchem doprowadziła do całkowitego wstrzymania ruchu pociągów - dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek. Przez około pół godziny żaden pociąg nie wjechał ani nie opuścił katowickiego dworca. Obecnie ruch jest już częściowo przywrócony, ale utrudnienia nadal występują.

Do awarii doszło przed południem, kiedy to systemy odpowiedzialne za bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego przestały działać. Służby techniczne natychmiast przystąpiły do usuwania usterki, jednak jej skala okazała się na tyle poważna, że przez około 30 minut ruch pociągów był całkowicie wstrzymany. Jak ustalił nasz reporter u przedstawicieli kolei, ruch jest stopniowo przywracany, ale pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami w kursowaniu pociągów.

Największe utrudnienia na trasie do Krakowa

Najbardziej dotkliwe skutki awarii odczuwają pasażerowie podróżujący trasą Katowice-Mysłowice-Kraków. To właśnie na tym odcinku występują największe opóźnienia, a niektóre pociągi zostały całkowicie odwołane lub skierowane na trasy objazdowe. Sytuacja na innych kierunkach, takich jak Gliwice czy Częstochowa, jest nieco lepsza - ruch odbywa się tam sprawniej, choć również mogą występować opóźnienia.

W związku z utrudnieniami wprowadzono tymczasowe rozwiązania mające ułatwić podróżowanie. Na trasach Katowice-Mysłowice-Katowice oraz Gliwice-Dąbrowa Górnicza-Gliwice bilety Kolei Śląskich są honorowane w autobusach komunikacji miejskiej. Dzięki temu pasażerowie mogą skorzystać z alternatywnych środków transportu i dotrzeć do celu mimo problemów na kolei.

Kiedy sytuacja wróci do normy?

Według najnowszych informacji usunięcie awarii może potrwać do około godz. 15.00. Służby techniczne pracują intensywnie nad przywróceniem pełnej sprawności systemów sterowania ruchem. Pasażerowie proszeni są o śledzenie aktualnych komunikatów oraz sprawdzanie rozkładów jazdy przed planowaną podróżą.