Donald Tusk poinformował na portalu X, że schronisko dla zwierząt "Happy Dog" w Sobolewie zostało zamknięte. "To kolejny dowód na to, że ludziom desperacko brakuje tego, czego możemy uczyć się od psów: miłości, wierności, charakteru" - napisał premier.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie zamknął w sobotę 24 stycznia schronisko w Sobolewie oraz wydał zakaz prowadzenia schronisk dla zwierząt dla właściciela obiektu. "Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie" - skomentował premier Donald Tusk.