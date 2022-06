W Katowicach trwa Światowe Forum Miejskie. Nie wszyscy jego uczestnicy dyskutują jednak o przyszłości miast i ich mieszkańców. Katowiccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który z pokoju hotelowego ukradł saszetkę z dokumentami i rzeczami osobistymi obywatela Angoli.

Mężczyzna postanowił skorzystać z okazji, że drzwi do pokoju 35-latka nie były zamknięte na klucz. Wszedł do niego w nocy i ukradł saszetkę, w której były dokumenty, karty bankomatowe, klucze do samochodu i inne rzeczy osobiste. Pokrzywdzony rano zorientował się, co stracił i powiadomił policję.

Funkcjonariusze szybko ustalili, że kradzieży dokonał inny uczestnik forum, 37-letni Niemiec zameldowany w tym samym hotelu.

Podejrzany przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i zapłacić 4 tysiące złotych grzywny - podała policja.

Ostatecznie o wymiarze kary zdecyduje jednak sąd. Za kradzież mężczyźnie może grozić nawet do 5 lat więzienia.