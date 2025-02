We wtorek wieczorem w tunelu przed stacją Bielsko-Biała Główna wykoleił się pociąg osobowy jadący ze Zwardonia do Katowic. Jak poinformował rzecznik Kolei Śląskich, nikomu nic się nie stało.

/ Shutterstock

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 20:00. Pociąg osobowy ze Zwardonia do Katowic wykoleił się w tunelu przed stacją Bielsko-Biała Główna.

Wykoleił się czwarty wózek pociągu. Ostatni wagon składu znajdował się jeszcze przed tunelem, więc pasażerowie zostali bezpiecznie wyprowadzeni przez kierownika pociągu - powiedział rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.

Ruch w tym miejscu został zamknięty. Pociągi ze Zwardonia dojeżdżają do Wilkowic-Bystrej i stamtąd zastępcza komunikacja autobusowa dowozi pasażerów do stacji Bielsko-Biała Główna.

W drugą stronę jest odwrotnie.

Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Na miejsce musi dojechać pociąg ratunkowy PKP PLK. Gdy on dotrze, to wagon dość szybko zostanie wkolejony. Nie doszło tam do zniszczenia infrastruktury - dodał rzecznik.

Tunel, powstały w latach 70. XIX wieku, mierzy blisko 270 m i przebiega pod częścią ścisłego centrum miasta.

Po jednym torze kursują nim pociągi ze Śląska i Bielska-Białej na południe – do Żywca i dalej do Zwardonia na granicy ze Słowacją.