W nocy z poniedziałku na wtorek w Katowicach doszło do wstrząsu w kopalni Staszic-Wujek. Zdarzenie miało miejsce tuż po godzinie pierwszej i było odczuwalne w wielu częściach miasta.

Do wstrząsu doszło w kopalni Staszic-Wujek około godz. 1.00 w nocy. Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, nie był to obszar, w którym prowadzone są obecnie prace wydobywcze.

Mimo to siła wstrząsu była na tyle duża, że był on odczuwalny w różnych dzielnic Katowic.

Było sporo zgłoszeń w tej sprawie od zaniepokojonych mieszkańców.

Brak informacji o uszkodzeniach

Na szczęście, jak dotąd nie pojawiły się doniesienia o ewentualnych uszkodzeniach zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni.

