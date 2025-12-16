W nocy z poniedziałku na wtorek w Katowicach doszło do wstrząsu w kopalni Staszic-Wujek. Zdarzenie miało miejsce tuż po godzinie pierwszej i było odczuwalne w wielu częściach miasta.
Do wstrząsu doszło w kopalni Staszic-Wujek około godz. 1.00 w nocy. Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, nie był to obszar, w którym prowadzone są obecnie prace wydobywcze.
Mimo to siła wstrząsu była na tyle duża, że był on odczuwalny w różnych dzielnic Katowic.
Było sporo zgłoszeń w tej sprawie od zaniepokojonych mieszkańców.
Na szczęście, jak dotąd nie pojawiły się doniesienia o ewentualnych uszkodzeniach zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni.
