Szwedzka firma IKEA posiadająca swoje sklepy także w Polsce poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży prażonej cebulki Rostad. "Na opakowaniach po 100 gram w informacji o alergenach nie ujęto pszenicy" - tłumaczy firma swoją decyzję.

Firma Ikea wycofała popularny produkt z rynku w kilku krajach, w tym w Polsce (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

IKEA podkreśla, że produkt został wycofany z rynku w kilku krajach, w tym w Polsce.

Zapewniono, że decyzja o wycofaniu z rynku konkretnej partii prażonej cebulki jest podyktowana bezpieczeństwem klientów firmy. "Chociaż lista składników zgodnie z prawdą wskazuje, że produkt zawiera pszenicę, fakt ten nie został odpowiednio ujęty w wykazie alergenów" - tłumaczy Ikea.

Ikea wycofała z rynku prażoną cebulkę / Ikea / Materiały prasowe

Doprecyzowano, że wycofano ze sprzedaży prażoną cebulkę pakowaną po 100 gram o nazwie ROSTAD LÖK i numerze artykułu 302.371.76. IKEA w opublikowanym komunikacie informuje, że partie produktu z innym terminem przydatności niż od 1 września do 22 listopada 2026 roku "nie są objęte akcją".

Oprócz Polski, IKEA wycofała produkt z rynku m.in. w Irlandii, Portugalii i Hiszpanii.

IKEA zaapelowała o niespożywanie produktu szczególnie przez osoby uczulone na pszenicę, jak również gluten. "Produkty te można zwrócić w dowolnym sklepie IKEA w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów zakupu" - przekazała firma.

Dodano, że dowód zakupu w postaci paragonu nie jest wymagany.