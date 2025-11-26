Nawet na 25 lat może trafić do więzienia 59-latek, który młotkiem próbował zabić 42-letniego mężczyznę w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Napastnik i młotek użyty do ataku / Śląska policja / Policja

Policja informuje, że do ataku doszło w sobotę ok. 23:30. 59-latek wtargnął na posesję swojej byłej partnerki. Pukał do drzwi i okien, trzymając w ręku młotek. Gdy obecny partner kobiety wyszedł do niego, został zaatakowany. Napastnik groził, że go zabije, a później zaczął bić go młotkiem.

Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali 59-letniego agresora. Krwawiący 42-latek trafił do szpitala.

Groził byłej partnerce śmiercią i spaleniem domu

Jak ustalili funkcjonariusze, agresja 59-latka narastała po rozstaniu z partnerką. Mężczyzna miał zachowywać się wobec niej agresywnie, wdzierać się na posesję, grozić zabiciem, spaleniem domu i zniszczeniem auta.

59-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, kierowania gróźb karalnych oraz zakłócania miru domowego. Trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu kara 25 lat więzienia.