Wrocławska policja wyjaśnia sprawę ataków na kierowców autobusów MPK. Funkcjonariusze w środę opublikowali wizerunek mężczyzny poszukiwanego w związku z tymi zdarzeniami. W czwartek rano przekazali, że został on zatrzymany

Policja opublikowała wizerunek mężczyzny poszukiwanego w związku z atakami. W czwartek rano przekazano, że został on zatrzymany

Policja informuje, że ataki na kierowców miały miejsce 25 listopada po południu w autobusach linii A i 133. Napastnik najpierw podchodził kierowców i rozpoczynał z nimi rozmowę, a potem używał gazu pieprzowego. To wszystko działo się w trakcie jazdy.

Wrocławskie MPK podkreśla, że napastnik stwarzał potencjalne zagrożenie dla zdrowia pasażerów - spryskany gazem kierowca mógł doprowadzić do wypadku.

W czwartek rano policja przekazała, że napastnik został zatrzymany. To 35-letni bezdomny, który ma dziś usłyszeć zarzuty.