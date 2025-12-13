Prokurator Prokuratury Rejonowej z wielkopolskiego Koła został zawieszony w czynnościach po tym, jak pod wpływem alkoholu spowodował kolizję drogową - dowiedział się reporter RMF FM Mateusz Chłystun. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Koninie, a dokumenty trafiły już do Prokuratury Krajowej. W ciągu najbliższej doby Sąd Najwyższy zdecyduje o dalszych losach prokuratora.
- Prokurator z Koła spowodował kolizję drogową będąc pod wpływem alkoholu.
- Został zawieszony w czynnościach przez Prokuraturę Okręgową w Koninie.
- Akta sprawy przekazano do Prokuratury Krajowej, która skierowała je do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.
- Prokurator odmówił badania alkomatem i noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań.
- Sąd dyscyplinarny podejmie decyzję o ewentualnej karze.
Do zdarzenia doszło w miniony czwartek na krajowej "dziewięćdziesiątce dwójce", na remontowanym odcinku drogi. Prokurator Prokuratury Rejonowej z Koła uderzył w tył innego pojazdu. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, podejrzewali, że kierujący może być pod wpływem alkoholu. Prokurator odmówił jednak poddania się badaniu alkomatem.
Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Koninie, w sprawie zatrzymanego prokuratora z Koła występują wszystkie przesłanki, by pozbawić go immunitetu - dowiedział się reporter RMF FM Mateusz Chłystun.
Akta w tej sprawie jeszcze wczoraj zostały skierowane do Prokuratury Krajowej, która miała je dalej przesłać do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Tam z kolei sprawa powinna być rozpatrzona w ciągu najpóźniej doby od wpłynięcia wniosku.Sąd dyscyplinarny uchwałą decyduje wtedy o ewentualnej karze.
Obecnie prokurator pozostaje zawieszony w czynnościach. O dalszych konsekwencjach zdecyduje sąd. W przypadku pozbawienia immunitetu, możliwe będzie wszczęcie postępowania karnego.