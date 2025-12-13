Rzecznik rządu wylicza osiągnięcia

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dwa lata rządów Donalda Tuska. "Największym problemem jest brak spójnej strategii"

W sobotę na platformie X opublikowano też krótkie nagrania, w których ministrowie poszczególnych resortów podsumowują dwa lata rządu.

W jednym z nich rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że Koalicja 15 października "od pierwszych dni zaczęła naprawiać to, co przez 8 lat było bezwstydnie niszczone".



Wskazuje, że rząd zadbał o bezpieczeństwo. "Rekordowe środki na obronność, nowoczesna armia, szczelne granice. Zatrzymaliśmy drożyznę. Inflacja spadła poniżej 3 proc., a płace rosną najszybciej wśród państw rozwiniętych" - wyliczał Szłapka.

Podkreślił, że Polska jest dziś 20. gospodarką świata. "Wspieramy tych, którzy tworzą fundament naszego państwa. Nauczycieli, pracowników socjalnych, rodziny, program in vitro, renta wdowia, babciowe, 800+, darmowe leki dla seniorów" - zaznaczył.

Wskazał, że powstaje pierwsza elektrownia jądrowa. "Rozwijamy morską energetykę wiatrową. Przywracamy połączenia kolejowe. Budujemy wielkie inwestycje i cyfrowe państwo, które naprawdę ułatwią życie" - podsumował rzecznik rządu.

