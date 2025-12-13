"Za nami dwa lata. Jestem z nich dumny, ale wiem, że Polska zasługuje na jeszcze więcej" - tak premier Donald Tusk podsumował we wpisie na platformie X dwa lata swoich rządów. 13 grudnia 2023 r. powołany został gabinet składający się z czterech koalicyjnych ugrupowań: KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy.

"Za nami dwa lata. Dobre, chociaż bardzo trudne. Biorę za nie pełną odpowiedzialność. Jestem z nich dumny, ale wiem, że Polska zasługuje na jeszcze więcej. Wierzę, że Polaków na to stać. Jeszcze nie raz zadziwimy cały świat!"- napisał w sobotę na platformie X premier Donald Tusk.

Szydło: Dramat dla Polski

Wpis Donalda Tuska od razu spotkał się z ostrą reakcją opozycji. "Od dwóch lat rząd Tuska, najgorszy rząd od dekad, niszczy Polskę. Tusk stwierdził, że bierze odpowiedzialność, za to, co się dzieje, ale jest dumny. Z czego on jest dumny? Z zapaści służby zdrowia? Z rosnącego bezrobocia? Z zamykanych zakładów? Z powstrzymania kluczowych dla Polski inwestycji? Ostatnie dwa lata to gigantyczne straty dla Polski i Polaków. To niszczenie szans rozwojowych. To po prostu dramat dla Polski" - napisała była premier Beata Szydło.

Berkowicz: Za dwa lata kończymy tę zabawę

"Dwa lata i 100 konkretów, które miały być zrealizowane w 100 dni. Nawet 1/4 nie zrobiliście. Zapowiadaliście, obiecywaliście złote góry. Skończyło się na tym, że dorwaliście się do koryta i niczego nie zrobiliście. Na szczęście to już się kończy. Za dwa lata kończymy tę zabawę" - napisał z kolei poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

Rzecznik rządu wylicza osiągnięcia

W sobotę na platformie X opublikowano też krótkie nagrania, w których ministrowie poszczególnych resortów podsumowują dwa lata rządu.

W jednym z nich rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że Koalicja 15 października "od pierwszych dni zaczęła naprawiać to, co przez 8 lat było bezwstydnie niszczone".

Wskazuje, że rząd zadbał o bezpieczeństwo. "Rekordowe środki na obronność, nowoczesna armia, szczelne granice. Zatrzymaliśmy drożyznę. Inflacja spadła poniżej 3 proc., a płace rosną najszybciej wśród państw rozwiniętych" - wyliczał Szłapka. 

Podkreślił, że Polska jest dziś 20. gospodarką świata. "Wspieramy tych, którzy tworzą fundament naszego państwa. Nauczycieli, pracowników socjalnych, rodziny, program in vitro, renta wdowia, babciowe, 800+, darmowe leki dla seniorów" - zaznaczył. 

Wskazał, że powstaje pierwsza elektrownia jądrowa. "Rozwijamy morską energetykę wiatrową. Przywracamy połączenia kolejowe. Budujemy wielkie inwestycje i cyfrowe państwo, które naprawdę ułatwią życie" - podsumował rzecznik rządu.