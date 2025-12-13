"Za nami dwa lata. Jestem z nich dumny, ale wiem, że Polska zasługuje na jeszcze więcej" - tak premier Donald Tusk podsumował we wpisie na platformie X dwa lata swoich rządów. 13 grudnia 2023 r. powołany został gabinet składający się z czterech koalicyjnych ugrupowań: KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy.
- Premier Donald Tusk podsumował dwa lata rządów, biorąc za nie pełną odpowiedzialność i podkreślając dumę z osiągnięć, choć zaznaczył, że Polska zasługuje na więcej.
- Wpis Tuska na platformie X wywołał ostrą krytykę ze strony opozycji - była premier Beata Szydło zarzuciła rządowi zapaść służby zdrowia, rosnące bezrobocie i zatrzymanie kluczowych inwestycji.
- Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz ocenił, że rząd nie zrealizował nawet jednej czwartej zapowiadanych "100 konkretów w 100 dni" i zapowiedział koniec obecnej władzy za dwa lata.
"Za nami dwa lata. Dobre, chociaż bardzo trudne. Biorę za nie pełną odpowiedzialność. Jestem z nich dumny, ale wiem, że Polska zasługuje na jeszcze więcej. Wierzę, że Polaków na to stać. Jeszcze nie raz zadziwimy cały świat!"- napisał w sobotę na platformie X premier Donald Tusk.