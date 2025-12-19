Od dzisiaj kierowcy mogą korzystać z kolejnych, długo wyczekiwanych fragmentów drogi ekspresowej S1. Do ruchu oddane zostaje łącznie około 17 kilometrów nowoczesnej trasy, która znacząco poprawi komunikację w południowej Polsce.

/ Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach / Facebook

Od dzisiaj kierowcy będą mogli korzystać z ok. 17 km nowych odcinków drogi ekspresowej S1. Do ruchu zostanie oddany 12-kilometrowy fragment Dankowice – Bielsko-Biała oraz ok. 5 km trasy Brzeszcze – Dankowice, gotowej od sierpnia.

Nowa trasa została zaprojektowana z myślą o przyszłości – posiada dwie jezdnie z rezerwą pod trzeci pas, a także jest przystosowana do obsługi ciężkiego ruchu. Na trasie powstały dwa węzły, aż 24 mosty oraz połączenie z trasą S52 w kierunku Cieszyna.

Inwestycja ma odciążyć lokalne drogi, poprawić bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu w regionie.

To także udogodnienie dla kierowców podróżujących w kierunku Czech i Słowacji.

Według harmonogramu cała trasa S1 ma być gotowa do połowy 2027 roku. Do ukończenia inwestycji pozostało jeszcze około 15 kilometrów.

S1 jest drogą o kluczowym znaczeniu. Jest częścią VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej.

Przedłużeniem S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 przebiegająca ze Skalitego do Żyliny.