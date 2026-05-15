Rośnie napięcie w zakładach międzynarodowego koncernu, w którym produkowane są materiały wykorzystywane m.in. w górnictwie. W poniedziałek zacznie się tam strajk. Chodzi o zakłady w Polkowicach na Dolnym Śląsku oraz w Truskolasach i Siemianowicach w Śląskiem.

Zdjęcie ilustracyjne

W poniedziałek rusza bezterminowy strajk w międzynarodowym koncernie produkującym materiały dla górnictwa.

Akcja protestacyjna obejmie zakłady w Polkowicach (Dolny Śląsk), Truskolasach i Siemianowicach (Śląskie).

O przeprowadzeniu strajku zdecydowały wyniki zorganizowanego na początku maja w zakładach referendum - informuje reporter RMF FM.

Referendum zorganizowano, ponieważ fiaskiem zakończyły się rozmowy dotyczące podwyżek płac dla załogi.

Pracownicy proponowali 12-procentowy wzrost wynagrodzeń, pracodawca miał oferować prawie cztery razy mniej.

Drugi postulat to wypłata - jak to określają przedstawiciele załogi - rocznego bonusu w wysokości całego wynagrodzenia zasadniczego. W tym wypadku pracodawca miał proponować stawkę mniejszą o blisko połowę.

W zakładach w Siemianowicach produkowane są m.in. kleje i pianki wykorzystywane w kopalniach, np. do spajania skał. Na razie nie wiadomo jak protest mógłby wpłynąć na dostawy tych materiałów do kopalń.

