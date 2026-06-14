Pożar wybuchł w niedzielę przed południem w mieszkaniu w Raciborzu w województwie śląskim. Cztery osoby zostały poszkodowane.

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W niedzielę doszło do pożaru mieszkania na czwartym piętrze w bloku przy ulicy Katowickiej w Raciborzu. Cztery osoby zostały poszkodowane - ustalił reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.

Poszkodowane osoby podtruły się dymem i są pod opieką zespołów ratownictwa medycznego. To mieszkańcy sąsiednich mieszkań - powiedział RMF FM dyżurny straży pożarnej w Raciborzu. 

Strażacy ewakuowali z budynku poszkodowanych lokatorów. Sytuacja jest już opanowana. 

Przyczyny pojawienia się ognia będzie wyjaśniała policja, a strażacy dozorują pożarzysko i będą sprawdzać je kamerami termowizyjnymi. 

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