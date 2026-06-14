Wygodne fotele, stół, regał z książkami to wyposażenie strefy wytchnienia dla pacjentów Oddziału Onkologii Klinicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu. W placówce powstała przestrzeń, która nie przypomina szpitalnej sali. Można tam odpocząć, posłuchać muzyki, spotkać się z bliskimi, a przy sprzyjającej pogodzie dostrzec z okna górskie szczyty.

Strefa wytchnienia w sosnowieckim szpitalu / Anna Kropaczek / RMF FM

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Jest tu namiastka domowego komfortu, dominują ciepłe, pozytywne kolory mające przecież ogromny wpływ na nasz nastrój i samopoczucie. Postępy w onkologii są olbrzymie, coraz więcej możemy zaoferować także osobom w zaawansowanych stadiach choroby, zmienia się także nasze spojrzenie na potrzeby pacjentów, których proces terapeutyczny wydłuża się - wyjaśnia dr n. med. Marek Kowalczyk, kierujący Oddziałem Onkologii Klinicznej w Szpitalu św. Barbary w Sosnowcu.

Byliśmy bardzo ciekawi, jak ten projekt ocenią nasi chorzy, zwłaszcza ci, którzy są już z nami od dawna, mogli więc obserwować zmieniające się wnętrza. To pierwsi i najważniejsi recenzenci - podkreśla onkolog.

Staram się być osobą aktywną, leżenie w szpitalnym łóżku jest dla mnie trudne. Taki pokój to doskonała alternatywa, można się "wyrwać" i odetchnąć. Ktoś może powiedzieć, że kanapy i krzesła to żadna wielka sprawa, ale dla osób takich jak ja podobne miejsca są potrzebne - potwierdza pan Józef, pacjent sosnowieckiej onkologii klinicznej.

Strefa wytchnienia powstała dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy i jest częścią jednej z największych inwestycji w historii sosnowieckiej lecznicy. W ramach KPO do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu trafi 110 milionów złotych, z czego 80 mln na rozwój onkologii, modernizację Centralnego Traktu Operacyjnego, zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, a także na stworzenie przestrzeni przyjaznych pacjentom.

Strefa wytchnienia w sosnowieckim szpitalu / Anna Kropaczek / RMF FM