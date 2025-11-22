Sąd rodzinny zajmie się sprawą ojca, który w Częstochowie kompletnie pijany spacerował ze swoim 4-miesięcznym dzieckiem. W zatrzymaniu mężczyzny pomogli przechodnie.

Najpierw na mężczyznę, który szedł z dziecięcym wózkiem, zwróciła uwagę kobieta. Ten jednak nie reagował na jej słowa.

W pobliżu urzędu miasta kobietę wsparło dwóch przechodniów, którzy zatrzymali mężczyznę. Wezwano też policjantów.

Badanie alkomatem wykazało u niego prawie dwa i pół promila alkoholu. Wtedy okazało się także, że jest poszukiwany przez sąd w Gdańsku.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Natomiast niemowlę, które zostało wcześniej zbadane, przekazano babci.