Zabytkowy dworzec kolejowy w Andrychowie (woj. małopolskie) już wkrótce przejdzie kompleksową rewitalizację. PKP SA podpisały umowę z projektantem modernizacji. Inwestycja ma dostosować historyczny obiekt do współczesnych potrzeb podróżnych i lokalnej społeczności.

/ PKP / Materiały prasowe

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Zabytkowy budynek dworca kolejowego w Andrychowie zostanie zrewitalizowany i unowocześniony – zapowiedziały PKP SA, które zawarły umowę z projektantem modernizacji.

Pracownia będzie miała nieco ponad rok na opracowanie szczegółowej dokumentacji. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie jeszcze w tym roku przetargu na wybór inżyniera kontraktu, a na początku 2028 roku - przetargu na wykonawcę robót budowlanych.

Nowoczesność w zabytkowych murach

Celem inwestycji jest nie tylko odnowienie historycznego budynku, ale również jego pełne unowocześnienie.

Jak podkreśla kolejowa spółka, planowana jest "rewitalizacja budynku wraz z zachowaniem jego formy architektonicznej oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni obsługi podróżnych, w tym poczekalni, ogólnodostępnych toalet oraz pomieszczeń do zagospodarowania komercyjnego".

Po zakończeniu prac dworzec będzie energooszczędny, wyposażony w systemy informacji pasażerskiej i całkowicie pozbawiony barier architektonicznych. Przewidziano także poprawę estetyki otoczenia.



Rewitalizacja dworca w Andrychowie to część ogólnopolskiego programu Dworce Przyjazne Pasażerom.

W ostatnich latach oddaliśmy do użytku 32 w pełni zmodernizowane i nowe dworce kolejowe. Część inwestycji jest w trakcie realizacji, a już planujemy kolejne przebudowy obiektów służących obsłudze pasażerów. Dworzec w Andrychowie - jako zabytek - zyska nowe życie - podkreślił członek zarządu PKP SA Paweł Lisiewicz.

Historia dworca w Andrychowie

Dworzec kolejowy w Andrychowie powstał w 1888 roku wraz z budową linii kolejowej z Bielska do Kalwarii Zebrzydowskiej. Obiekt zaprojektowano według wzoru austriackich kolei państwowych, z charakterystyczną elewacją z ciemnoczerwonej cegły i białymi, cementowymi detalami imitującymi kamień.

To właśnie te elementy mają zostać zachowane i odnowione podczas planowanej modernizacji.



Po zakończeniu inwestycji zabytkowy dworzec w Andrychowie ma stać się nowoczesnym, komfortowym i przyjaznym miejscem dla podróżnych oraz mieszkańców miasta.