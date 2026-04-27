​Dwanaście osób oskarżyła cieszyńska prokuratura rejonowa o działalność w grupie przestępczej zajmującej się m.in. handlem psychotropami. Śledczy ustali, że w ciągu półtora roku przez ich ręce przeszło ponad 42 kilogramów substancji psychotropowych i środków odurzających. Grozi im do 18 lat więzienia.

Funkcjonariusze policji / Shutterstock

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Rzecznik bielskiej prokuratury okręgowej Małgorzata Moś-Brachowska poinformowała w poniedziałek, że grupa działała w woj. śląskim od stycznia 2023 przez półtora roku.

Kierował nią Kamil E. Grupa dokonała obrotu co najmniej 40 kilogramami substancji psychotropowych, 2 kg marihuany oraz 350 tabletkami MDMA. Wartość czarnorynkowa tych substancji wynosiła nie mniej niż 1,25 mln zł - przekazała.

Usłyszeli zarzuty. Grozi im 18 lat więzienia

Dwanaście osób usłyszało zarzuty popełnienia przestępstw związanych z obrotem znaczną ilością psychotropów i środków odurzających w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, a także posiadaniem takich substancji.

Moś-Brachowska poinformowała także, że grozi im za to do 18 lat więzienia i grzywna. Przepadnie także zysk ze sprzedaży zabronionych substancji.