Piotr Żyła, Cezary Trybański, Piotr Kupicha, Olga Łasak i Małgorzata Potocka - to tylko kilka nazwisk z długiej listy gwiazd, które można będzie w ten weekend spotkać w Wiśle. Wszystko za sprawą Biegu po Nowe Życie. To impreza, która od 15 lat wspiera polską transplantologię.

Gwiazdy sportu, muzyki i filmu łączą siły w szczytnym celu

Na liście znanych uczestników 29. Biegu po Nowe Życie znaleźli się m.in. skoczek narciarski Piotr Żyła, lekkoatletka Angelika Cichocka, komentator sportowy Jerzy Mielewski, koszykarz Cezary Trybański, aktorka Małgorzata Potocka, wokalista zespołu Feel Piotr Kupicha, aktorka Aleksandra Radwan, artystka kabaretowa Olga Łasak, siatkarz Łukasz Kaczmarek oraz producent muzyczny Gromee.

Choć w Wiśle pojawi się wiele gwiazd sportu, muzyki czy kabaretu, a także popularni dziennikarze i aktorzy, to nie oni będą w weekend w centrum uwagi. Bieg to impreza pokazująca, że przeszczep to szansa na zdrowe i szczęśliwe życie, rozwijanie swoich pasji i nowy początek po dramatycznej diagnozie.

"Zmieniły się priorytety"

Jednym z uczestników biegu w Wiśle będzie pan Marcin, który po zachorowaniu na sarkoidozę musiał przejść przeszczep płuc. Nie obyło się bez powikłań - przeżył m.in. mikroudar oraz zatrzymanie akcji serca. Później czekały go miesiące rehabilitacji.

Zmieniły się moje priorytety, postrzeganie tego, co jest ważne. Nie mam wyszukanych marzeń. Chcę żyć. Każdego dnia, kiedy otwieram oczy i mogę wstać, oddychać, spełnia się moje marzenie - podkreśla.



W Wiśle jak co roku będzie duża grupa osób po przeszczepach, a także sławy polskiej medycyny transplantacyjnej.

Swój udział potwierdzili m.in. prof. Maciej Kosieradzki, prof. Roman Danielewicz, prof. Piotr Richter, prof. Marek Jemielity, prof. Robert Król, prof. Jarosław Czerwiński, prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, prof. Marek Myślak oraz prof. Cezary Piwkowski, dr hab. Oskar Kornasiewicz, dr hab. Bogumił Wowra i dr Maciej Urlik.

"Kolejka pacjentów jest długa"

Staramy się krzewić wiedzę o transplantologii w różnych środowiskach — to jeden z kluczy do rozwoju tej dziedziny medycyny. Dziedziny niezwykle ważnej, bo kolejka pacjentów wymagających transplantacji nadal jest długa - przyznaje prof. Sławomir Nazarewski, związany z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Przewlekła niewydolność nerek stała się problemem wszystkich rozwiniętych społeczeństw. W momencie jej rozpoznania bywa już zaawansowana, a czasem konieczne staje się leczenie nerkozastępcze. Najlepszą metodą leczenia spośród dostępnych pozostaje transplantacja - dodaje ekspert.

Chodzi o coś więcej niż sport

Ambasadorem i współtwórcą Biegu po Nowe Życie jest były pięściarz Przemysław Saleta, który przed laty oddał nerkę swojej córce. Sportowiec przyznaje, że wcześniej nie miał dużej wiedzy na temat przeszczepów.

Bieg po Nowe Życie tak jak w poprzednich latach będzie miał formułę marszu nordic walking, który odbędzie się w centrum Wisły. Każdy uczestnik sztafety będzie miał do przejścia symboliczny dystans 1000 metrów.

W czteroosobowych drużynach spotkają się m.in. osoby po przeszczepach, lekarze, dziennikarze, gwiazdy wspierające ideę transplantologii oraz uczniowie. Wszyscy - tak jak co roku - otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

Organizatorzy podkreślają, że sportowy wymiar wydarzenia nie jest najważniejszy. Chodzi o wspólnotę i pokazanie, że transplantacja naprawdę działa.

