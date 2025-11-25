Władze Chorzowa zlecają nową ekspertyzę techniczną estakady drogowej na ul. Katowickiej (DK79), która od czerwca pozostaje zamknięta – poinformowała rzeczniczka magistratu Katarzyna Hohuł. Ekspertyza ma ocenić stan techniczny obiektu, określić zakres niezbędnych prac budowlanych oraz sprawdzić możliwość tymczasowego podparcia przęseł.

Chorzów zamawia nową ekspertyzę wadliwej estakady / Marzena Bugała-Astaszow/Polska Press / East News

Władze Chorzowa zlecają nową ekspertyzę techniczną zamkniętej estakady na ul. Katowickiej, by ocenić jej stan i możliwości naprawy lub rozbiórki.

Obiekt został wyłączony z użytkowania po wykryciu poważnych uszkodzeń i zagrożenia katastrofą budowlaną, co sparaliżowało ruch w centrum miasta.

Samorząd nie planuje budowy alternatywnego połączenia ani zmiany przebiegu DK79, a ostateczne decyzje zapadną po uzyskaniu wyników ekspertyz.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Jak wyjaśnił urbanista miasta Michał Lorbiecki, dokumentacja uzupełni wcześniejsze analizy i pozwoli zdecydować, czy estakadę można naprawić, czy konieczna będzie jej rozbiórka. Przetarg na wykonanie ekspertyzy trwa do 1 grudnia, a wybrany wykonawca będzie miał 12 tygodni na realizację zadania. Ostateczny harmonogram prac ma być znany wiosną 2026 roku.

Estakada została zamknięta po majowej ekspertyzie, która wykazała poważne zagrożenie katastrofą budowlaną z powodu korozji stali sprężającej. Obiekt nie spełnia obecnie wymogów nośności, a teren pod nim został wygrodzony.

Zamknięcie estakady sparaliżowało ruch w centrum Chorzowa - codziennie korzystało z niej ok. 45 tys. pojazdów. Wstrzymano także kursowanie tramwajów pod estakadą, a linie autobusowe zostały przeorganizowane.

Lokalny samorząd zmierza do rozbiórki estakady bez planów budowy alternatywnego połączenia. Dotąd nie zaproponował też nowego przebiegu DK79 w tym mieście.

Wiadukt powstał w latach 70. XX wieku i od lat budził kontrowersje wśród mieszkańców.