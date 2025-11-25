Narodowy Bank Polski opublikował dane o sytuacji życiowej i ekonomicznej migrantów z Ukrainy w Polsce. Raport oparty na badaniu ankietowym prezentuje m.in. informacje o zatrudnieniu i zarobkach Ukraińców przebywających w Polsce.

Duża grupa Ukraińców ma w Polsce stabilną pracę

Raport opublikowany przez NBP przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród migrantów z Ukrainy w dniach od 7 kwietnia do 20 czerwca 2025 r. Wzięło w niej udział 3965 respondentów ze wszystkich województw w Polsce.

"Ponad 90 proc. osób, które przyjechały do Polski przed 2022 r., miało w Polsce stałą pracę, prowadziło własną działalność lub pracowało w inny sposób: sezonowo, bez formalnej umowy lub świadcząc pracę dla firm poza Polską. Około 77 proc. imigrantów przedwojennych określa swoją sytuację zarobkową jako pracę na stałe i odsetek ten pozostaje na zbliżonym poziomie od 2023 r." - czytamy w dokumencie. Jak podkreślono, stabilność zatrudnienia przedwojennych migrantów z Ukrainy utrzymuje się na stabilnym, wysokim poziomie.

Jak wygląda sytuacja Ukraińców, którzy osiedlili się w Polsce już po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na ich kraj? NBP odnotowuje, że odsetek zatrudnionych na stałe jest w tej grupie niższy niż wśród migrantów przedwojennych (54 proc.), ale rośnie (w 2023 r. było to 38 proc.).

"Relatywnie dobra sytuacja na rynku pracy w Polsce oraz upływ czasu sprzyja systematycznej poprawie funkcjonowania na tym rynku uchodźców. Wraz z upływającym czasem uchodźcy mogli lepiej zorientować się w dostępnych opcjach, znaleźć lepiej dopasowaną pracę oraz dopasować swoje umiejętności do wymagań rynku pracy" - wyjaśniono w raporcie.

Rośnie liczba Ukraińców, którzy prowadzą własny biznes

Co ciekawe, w grupie przedwojennych migrantów z Ukrainy rośnie liczba tych, którzy pracują na własny rachunek. W 2019 r. było to ok. 3 proc., a w 2025 r. już 8 proc.

NBP podaje, że migranci przedwojenni prowadzą własną działalność najczęściej w branży IT lub usługach osobistych (27 proc. pracujących), budownictwie (ok. 22 proc. pracujących) i transporcie (ok. 10 proc. pracujących). Wśród uchodźców udział deklarujących samozatrudnienie jest niski, ale również powoli rośnie.

Bezrobocie wśród migrantów z Ukrainy

Jak wygląda kwestia bezrobocia wśród migrantów z Ukrainy? NBP podaje, że w przypadku uchodźców wojennych to 14 proc. (dwa lata temu ten wskaźnik był na poziomie 25 proc.). Bezrobotnych jest też 6 proc. osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy przed 2022 r.

Odsetek osób nieaktywnych zawodowo (niepracujących i nieposzukujących pracy) wśród zbadanych dorosłych imigrantów przedwojennych wynosił 1-2 proc., a wśród uchodźców 11-12 proc.

"Relatywnie wysoka aktywność uchodźców jest wyjątkowa na tle innych krajów europejskich. Można ją wiązać z dostosowaniem się imigrantów przymusowych do warunków w Polsce: ograniczonego dostępu do świadczeń, ale zapewnionego przez ochronę czasową swobodnego dostępu do pracy. Dla wielu uchodźców znalezienie pracy umożliwiło usamodzielnienie się pod względem ekonomicznym pomimo często trudnej sytuacji osobistej" - czytamy w opublikowanym raporcie.

Zarobki Ukraińców żyjących w Polsce

Badanie NBP daje też wyobrażenie o zarobkach Ukraińców w Polsce. Bank podkreśla, że ich mediana utrzymuje się wyraźnie poniżej mediany zarobków polskich pracowników.

"W próbie ankietowanych około 3 tys. pracujących imigrantów mediana wynagrodzeń miesięcznych netto wyniosła niecałe 4,5 tys. zł. W porównaniu z tymi wartościami mediana zarobków polskich pracowników wyniosła ok. 5,3 tys. zł. Różnice w stawkach godzinowych są nieco większe, gdyż imigranci pracują przeciętnie nieco dłużej niż polscy obywatele (42,6 godziny w tygodniu)" - napisano w dokumencie. Jak podkreślono, zarobki uchodźców i uchodźczyń są wyraźnie niższe niż kobiet i mężczyzn, którzy przyjechali do Polski przed wojną. W przypadku mężczyzn różnica pomiędzy medianami sięga 15 proc., w przypadku kobiet 10 proc.