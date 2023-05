W losowaniu Eurojackpota, które odbyło się 2 maja, na kupon złożony w Bielsku-Białej padła wygrana wynosząca niemal 62,7 mln zł. To piąta co do wysokości wygrana odnotowana w Polsce.

/ Shutterstock Dokładna wysokość wygranej, jaka padła w Bielsku-Białej, wyniosła 62657423 zł 40 gr. Informację podała firma Totalizator Sportowy, organizator loterii. Aby zdobyć główną wygraną w losowaniu z 2 maja, należało skreślić numery: 11, 12, 13, 23, 26 oraz 11, 12. Losowanie Eurojackpota odbywa się w 18 krajach Europy. Tym razem bezbłędnie wypełniła kupon osoba, która wykupiła go w Bielsku-Białej. Jak do tej pory, najwyższa wygrana w losowaniu Eurojackpota - i historycznie najwyższa w grach losowych w Polsce - odnotowana została w sierpniu 2022 r. w jednej z miejscowości powiatu krotoszyńskiego (przy bardzo wysokich wygranych organizator nie określa dokładnie, gdzie złożony został kupon). Gdzie padły najwyższe wygrane w losowaniach w Polsce? Poniżej lista najwyższych wygranych (określanych jako wygrane I stopnia) w losowaniach Eurojackpota w Polsce. 1. 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022, pow. krotoszyński; 2. 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021, pow. bieruńsko-lędziński; 3. 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019, pow. piotrkowski; 4. 96 805 666,90 zł, 11 września 2020, pow. pruszkowski; 5. 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023, Bielsko-Biała; 6. 47 222 789,10 zł, 29 października 2021, Siemianowice Śląskie. Zobacz również: Kopalnia Ignacy. Zobacz, jak działa maszyna wyciągowa sprzed 100 lat

